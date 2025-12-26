特別な夜に選びたい！【デュワーズ】18年熟成ウイスキーがAmazonで販売中
長期熟成による深い味わいと香りを楽しむプレミアムスコッチウイスキー【デュワーズ】洗練されたテイストで大人のひとときを演出 Amazonで販売中！
18年以上の原酒をブレンド。ジョンデュワー社が所有する5つの蒸溜所で作られたキーモルトの個性がバランスよく調和。フルーツにヘザーハニーを垂らしたようなニュアンスリッチでゴールデン、メロウ。バタースコッチのスムースさにアーモンドやバニラクリームやわらかいバターを含んだようなスイートさ。リッチな樽の香り、スムースさと余韻が長く続いていく。
18年の熟成を経て生まれる深みと豊かな風味が魅力のブレンデッドスコッチウイスキーで、長期熟成原酒をバランスよくブレンドした滑らかな味わいが楽しめる。香りの広がりと余韻の長さが特徴である。
フルーティーなアロマと蜂蜜のような甘さを含む香り立ちが印象的で、バニラやバタースコッチを思わせる味わいと穏やかなスモーキー感が調和した構成。口当たりは滑らかで幅広いシーンに合う。
伝統的なダブルエイジ製法を用い、一度ブレンドした後さらに樽熟成させる工程により、豊かなコクと調和のとれた複雑な味わいを実現している。深みのある香りと長い余韻が魅力的である。
アルコール度数40％のバランスの良い仕上がりで、ストレートやロック、ハイボールなど多様な飲み方が楽しめる。大人の贈り物や特別な日の一杯としても選ばれるウイスキーである。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
