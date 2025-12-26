ÂÐÀïÁê¼ê¤Ï¡Ö¥Û¥Æ¥ë¤¬°ì½ï¡×³¬µéÊÑ¹¹¤ÎÃæÃ«½á¿Í¤¬Ä´À°ËüÁ´¡ÖS¥Ð¥ó¥¿¥à¤Î¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤¤´¶³Ð¡×
¥Ü¥¯¥·¥ó¥°WBC¡¢IBFÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤ÎÁ°Åý°ì²¦¼Ô¡¦ÃæÃ«½á¿ÍÁª¼ê¤¬25Æü¡¢WBA¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé»ÃÄê²¦ºÂ·èÄêÀï¤Ø¸þ¤±²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥×¥íÀïÀÓ31Àï31¾¡24KO¤ÎÃæÃ«Áª¼ê¤ÏÁ°Àï¤Î½ªÎ»¸å¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Ø³¬µé¤òÊÑ¹¹¡£Æ±³¬µé¤Î½éÀï¤ÎÁê¼ê¤Ï20Àï20¾¡18KO¤Î¶¯¹ë¡¢¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
27Æü¤Î»î¹ç¤Ø»Ä¤ê2Æü¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢°æ¾å¾°ÌïÁª¼ê¤é¡ÖThe Ring V: Night of the Samurai¡×¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë10Áª¼ê¤¬µ¼Ô²ñ¸«¤ËÆ±ÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼èºàÂÐ±þ¤ò¹Ô¤Ã¤¿ÃæÃ«Áª¼ê¤Ï¡ÖÂÎ½Å¤Ï¤¢¤È1¥¥í¤Á¤ç¤Ã¤È¡£¤¢¤È¤ÏÂÎ½Å¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤À¤±¤Î¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ë°î¤ì¤Æ¤¤¤ÆÄ´À°¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÐÀïÁê¼ê¤È¤Ï¡Ö¥Û¥Æ¥ë¤¬°ì½ï¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥°¡¼¥¿¥Ã¥Á¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¡¢¡ÖÁê¼ê¤ÎÁª¼ê¤Ï¥Ñ¥ó¥Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ËÍ¤¬ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤ò°ìÈ¯¤ÇÊø¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬Âç¤¤¤Ë¤¢¤ëÁª¼ê¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤òµ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¬¤éÀï¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·Ù²ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£³¬µéÊÑ¹¹¸å½é¤á¤Æ¤Î»î¹ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÖÂÎ½Å¤òÍî¤È¤¹¤³¤È¤Ø¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Ð¥ó¥¿¥à¤è¤ê¤âÀäÂÐ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥à¤Î¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤òº£¤â¤Ã¤ÆÄ´À°¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤éÊÕ¤ÎÉÔ°ÂÍ×ÁÇ¤Ï»î¤µ¤ì¤ëÉôÊ¬¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Â¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤¤ì¤Ð¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×¤ÈÄ´»Ò¤ÎÎÉ¤µ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£