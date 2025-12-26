野球日本代表・侍ジャパンは26日、来春3月に開催されるWBCの出場予定メンバーの一部を発表。日本が優勝を果たした2023年大会に引き続いて、MLBからは大谷翔平選手や松井裕樹投手が連続出場となり、NPBでプレーしている選手からは大勢投手、伊藤大海投手が連続選出となりました。

巨人の頼れるリリーバーである大勢投手は、今季62試合に登板し、8勝4敗、防御率2.11をマーク。選出を受けて大勢投手は「2023年の前回大会での経験は、自分の野球人生の中でとても大きな財産になっています。今回再び、各国、地域を代表する選手が集まる最高の舞台で、日本代表の一員に選んでいただけたことは本当に光栄です。日本の連覇のために全力で腕を振ります！」と意気込みました。

日本ハム・伊藤投手は、今季圧巻の躍動を披露。プロ5年目を迎えた今季は27試合に先発し、196と2/3回を投げ、195三振を記録して最多奪三振のタイトルを獲得しました。さらに14勝8敗で防御率2.52をマーク。14勝は有原航平投手と並んでの最多勝であり、完投数はリーグトップの「6」となりました。これらの功績から自身初の沢村賞も獲得しています。伊藤投手は侍ジャパン選出を受けてコメントを発表。「代表メンバーに選出していただき、大変光栄です。素晴らしい選手の皆さんと共に、日の丸を背負ってプレーできることを誇りに思います。自分らしく、どんな場面でも全力で相手に立ち向かい、日本の強さを世界に示せるよう力を尽くします」と思いを明かしています。