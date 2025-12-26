◇バスケットボール ウインターカップ2025(12月23日〜29日)

高校バスケットボールの全国大会「ウインターカップ2025」は26日、男子の3回戦、8試合が東京体育館で行われました。

インターハイ王者・鳥取城北は九州学院と対戦し、互いに一歩も譲らない死闘となりました。8点リードされて迎えた第2クオーターでは、26点を奪い4点リードすると、第3クオーターでは再び相手に3点のリードを許します。それでも鳥取城北は、最終第4クオーターの残り8秒、74-76とビハインドのなか3Pシュートを決め再逆転。そのまま逃げ切り勝利しました。

またU18トップリーグで2連覇を達成した優勝候補の一角・福岡大附大濠も、開志国際との試合が激戦に。前半に17点リードを奪うものの、後半は相手の勢いにおされ、第4クオーターで追いつかれます。その後も両チーム得点を重ねて72-72で迎えたオーバータイム(OT)。最後まで流れがどちらに傾くかわからない状況でしたが、福岡大附大濠がわずかに勝り、77-75でタイムアップ。僅差で勝利をつかみました。

第2シードの八王子学園八王子は、強さを見せつけ広島皆実を93-44で下し、第3シードの仙台大明成は、帝京長岡に前半で9点リードされ、第3クオーターで同点に追いつきましたが、最終第4クオーターで突き放され、61-68で3回戦敗退となりました。

土浦日大と京都精華学園の一戦も双方互角の試合となり、第4クオーターを69-69で終え、OTに突入します。そこから土浦日大が7点リードを奪うと、京都精華学園も負けじと3Pシュート2発で1点差に追い上げますが、最後は土浦日大が78-76で競り勝ちました。

これでベスト8が決定。27日には準々決勝4試合が行われます。

【26日に行われた3回戦の結果】鳥取城北(鳥取県)77-76 九州学院(熊本県)北陸学院(石川県)84-60 福島東稜(福島県)福岡大附大濠(福岡県)77-75 開志国際(新潟県)土浦日大(茨城県)78-76 京都精華学園(京都府)帝京長岡(新潟県)68-61 仙台大明成(宮城県)福岡第一(福岡県)82-59 正智深谷(埼玉県)東山(京都府)70-60 駒大苫小牧(北海道)八王子学園八王子(東京都)93-44 広島皆実(広島県)