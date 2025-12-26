フワちゃんのプロレスTシャツがメタル風デザインで登場 本人も「カッコよくなったと思います!!!」
女子プロレス団体のスターダムが24日、『STARDOM DREAM QUEENDOM 2025』（29日・両国国技館）開催に合わせた新グッズ情報を公開。その中で、同大会で本格再デビューを果たすフワちゃんのTシャツも登場し、話題を集めている。
【写真】メタル風デザイン！フワちゃんのプロレスTシャツ
24日に新グッズが発表されたが、26日にスターダムが「画像に誤りがありました」として訂正を発表。あらためて公開されたデザインは、メタルバンドを彷彿（ほうふつ）とさせるフォントで「FUWACHAN」のロゴを配し、青い稲妻とともにリング技を繰り出すフワちゃんの姿が大きく描かれた、インパクトあるビジュアルに仕上がっている。
本人もXで訂正投稿を引用し、「皆様大変失礼いたしました・・デザイン、もっとカッコよくなったと思います!!!」とコメント。プロレスラーとしての再始動に向けて、グッズにも気合いの入った姿勢を見せている。
フワちゃんTシャツは、29日の両国国技館大会にて発売。注目のアイテムとなりそうだ。
