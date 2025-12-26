伊野尾慧＆松本穂香、『50分間の恋人』初回鑑賞会で照れまくり 土佐兄弟“社会人あるある”にも挑戦
Hey! Say! JUMPの伊野尾慧と俳優の松本穂香がW主演する、来年1月18日スタートのABCテレビ・テレビ朝日系連続ドラマ『50分間の恋人』において、伊野尾、松本、黒田光輝、おいでやす小田、視聴者代表の土佐兄弟が、出来上がったばかりの第1話を鑑賞する特別番組『30分間のがやがや鑑賞会』（※関西ローカル）を来年1月4日午後11時55分から放送する。
【番組カット】楽しそう！盛り上がる伊野尾慧＆松本穂香ら
今作は伊野尾演じる“AI だけが親友の変わり者イケメン”晴流と、松本演じる“仕事に夢中な堅実女子”菜帆が繰り広げるズレきゅんラブコメディ。菜帆が晴流にコーヒーをぶちまけ、30万円もする服を汚してしまったことから、“弁償金の代わりに弁当を30回作る”という弁当契約を結ぶことになる。
菜帆は晴流のズレた言動に振り回されつつも、彼の優しさや真っすぐさに次第にひかれてくものの…ライバル会社に勤めていることが発覚。登場するさまざまなクセ強キャラたちも2人の恋路を阻み、スムーズにはいかないチグハグな2人の恋模様を描く。
今回の特別番組では、全員が第1話を初めて鑑賞。ドラマ好きな土佐兄弟も加わって、ちょっと変わった役どころや”ズレきゅん”と称されるこのドラマならではのラブコメらしい演出に思わず突っ込んだり笑ったりしながらドラマの見どころ、楽しみ方を紹介する。
主演の2人が「正直みんなで観るの恥ずかしい！」（伊野尾）、「恥ずかしいので（顔を隠す)クッションを用意してもらいました」（松本）と話す一方で、黒田と小田は「出演していないシーンを観るのが楽しみ」とワクワクした様子を見せる。第1話のティザーをみた土佐兄弟ゆうきからは「お弁当から始まる（ラブコメ）ってあんまり見たことないから気になる！」と期待の声があがる。
“晴流と菜帆の出会いのシーン”や、劇中の晴流の変人さが際立つシーンを厳選した”晴流の奇行コレクション”などさまざまなシーンを見る中で、伊野尾と松本が恥ずかしさのあまりクッションで顔を隠してしまう場面も。とくに晴流の奇行セレクションを見た土佐兄弟からは「ツッコミどころ満載じゃん！」と思わず笑いが。
伊野尾も、「やはり(晴流の口癖の)ボーノがかなりやばいですね（笑）」と自身の演じる晴流の変人っぷりに突っ込みつつも「だんだん見ていたら晴流がどうしてこういう人になったのか、晴流がここからどうなっていくのか、成長が見れると思います」と今後の展開への期待値をあげる。
また、今作はラブコメということで『あなたの理想はどっちの恋人!? 究極チョイス！』という恋愛にちなんだコーナーや、会社のシーンも多い今作にちなみSNSで人気の土佐兄弟による「社会人あるある」を伊野尾、松本も一緒にチャレンジし、そのクオリティーの高さに「もしかするとドラマ本編の演出に採用されるかも!?」と盛り上がる。
ほか撮影の裏話や他キャストとのエピソードまで語り合う、盛りだくさんの内容でドラマの魅力をたっぷりと届ける。放送後の深夜0時25分からはTVerでも配信予定としている。
【番組カット】楽しそう！盛り上がる伊野尾慧＆松本穂香ら
今作は伊野尾演じる“AI だけが親友の変わり者イケメン”晴流と、松本演じる“仕事に夢中な堅実女子”菜帆が繰り広げるズレきゅんラブコメディ。菜帆が晴流にコーヒーをぶちまけ、30万円もする服を汚してしまったことから、“弁償金の代わりに弁当を30回作る”という弁当契約を結ぶことになる。
今回の特別番組では、全員が第1話を初めて鑑賞。ドラマ好きな土佐兄弟も加わって、ちょっと変わった役どころや”ズレきゅん”と称されるこのドラマならではのラブコメらしい演出に思わず突っ込んだり笑ったりしながらドラマの見どころ、楽しみ方を紹介する。
主演の2人が「正直みんなで観るの恥ずかしい！」（伊野尾）、「恥ずかしいので（顔を隠す)クッションを用意してもらいました」（松本）と話す一方で、黒田と小田は「出演していないシーンを観るのが楽しみ」とワクワクした様子を見せる。第1話のティザーをみた土佐兄弟ゆうきからは「お弁当から始まる（ラブコメ）ってあんまり見たことないから気になる！」と期待の声があがる。
“晴流と菜帆の出会いのシーン”や、劇中の晴流の変人さが際立つシーンを厳選した”晴流の奇行コレクション”などさまざまなシーンを見る中で、伊野尾と松本が恥ずかしさのあまりクッションで顔を隠してしまう場面も。とくに晴流の奇行セレクションを見た土佐兄弟からは「ツッコミどころ満載じゃん！」と思わず笑いが。
伊野尾も、「やはり(晴流の口癖の)ボーノがかなりやばいですね（笑）」と自身の演じる晴流の変人っぷりに突っ込みつつも「だんだん見ていたら晴流がどうしてこういう人になったのか、晴流がここからどうなっていくのか、成長が見れると思います」と今後の展開への期待値をあげる。
また、今作はラブコメということで『あなたの理想はどっちの恋人!? 究極チョイス！』という恋愛にちなんだコーナーや、会社のシーンも多い今作にちなみSNSで人気の土佐兄弟による「社会人あるある」を伊野尾、松本も一緒にチャレンジし、そのクオリティーの高さに「もしかするとドラマ本編の演出に採用されるかも!?」と盛り上がる。
ほか撮影の裏話や他キャストとのエピソードまで語り合う、盛りだくさんの内容でドラマの魅力をたっぷりと届ける。放送後の深夜0時25分からはTVerでも配信予定としている。