上田竜也、「嘘だろ」聖夜にまさかの“クリぼっち”報告 寂しげな自撮りショットに「かわいい」の声
KAT-TUNの上田竜也がクリスマスの夜に自身のInstagramを更新。ドラマ撮影で訪れた地方で、予期せず一人で夕食をとることになったと明かし、話題となっている。
上田は、豪華な和食が並ぶ食卓を前に、どこか寂しげな表情を浮かべた自撮りショットを公開。「う、う、嘘だろ」と切り出し、「撮影で地方きてて 夕飯の案内されてきてみたら まさかの1人飯」と状況を説明した。
続けて「え 今日クリスマスですよ！？」「みんなでワイワイするんじゃないの！？」と戸惑いをあらわにし、「共演者、スタッフ どこ消えた…」「い、いじめ…」とユーモアを交えて心境をつづった。ハッシュタグでは、ドラマ『聖ラブサバイバーズ』の撮影中であることを示しつつ、「#クリスマスの神隠し」「#クリぼっち」と添えている。
一方で、上田はその後ストーリーズを更新。共演者らしき人物たちと合流し、チキンを囲む様子を投稿すると、「これで俺もリア充」と報告し、無事に"クリぼっち"を回避したことを伝えた。
この一連の投稿に、ファンからは「寂しくて自撮りしたの！？」「ぼっちで豪華なの食べてるのめっちゃかわいい笑笑」「私もクリぼっちです」といった共感や愛情のこもったコメントが多数寄せられている。
