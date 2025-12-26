『パンダより恋が苦手な私たち』原作者、撮影現場を訪問 上白石萌歌＆生田斗真の芝居を見学「まさにイメージ通り」「すばらしい」
俳優の上白石萌歌と生田斗真がW主演を務める2026年1月期日本テレビ系土曜ドラマ『パンダより恋が苦手な私たち』（2026年1月10日スタート、毎週土曜 後9：00）の撮影現場を原作者・瀬那和章氏が訪問した。
【写真】作品とは関係ない姿！パンダな上白石萌歌＆生田斗真
本作は仕事・恋愛・人間関係など、現代人が抱える悩みを“動物の求愛行動”から解き明かし、幸せになるヒントを描く。笑って、泣けて、ちょっとためになる新感覚アカデミック・ラブコメディ。上白石は仕事も恋愛もどこか中途半端な雑誌編集者・柴田一葉、生田は“動物の求愛行動”にしか興味のない変人動物学者・椎堂司を演じる。
瀬那氏が訪問したこの日、スタジオでは椎堂の研究室でのシーンが撮影されており、瀬那氏は、主演の上白石、生田による演技を間近で見学。撮影を見届けた瀬那氏は「一葉は、執筆時に思い描いていた人物像と重なり、まさにイメージ通りでした。司も個性的に演じてくださっていて、とてもすばらしいです」とコメントし、2人の芝居に深く感銘を受けた様子だった。
また、撮影の合間には、セットを見学。編集部のセットでは、小雪演じる編集長・藤崎の椅子に座ると、思わず笑顔を見せ、作品の世界観が再現されていることを楽しんでいた。
瀬那氏はスタジオ訪問を振り返り、「皆さんのお仕事の大変さを直接目にすることができ、ただただ感動と感謝でいっぱいです」とコメントを寄せた。
【写真】作品とは関係ない姿！パンダな上白石萌歌＆生田斗真
本作は仕事・恋愛・人間関係など、現代人が抱える悩みを“動物の求愛行動”から解き明かし、幸せになるヒントを描く。笑って、泣けて、ちょっとためになる新感覚アカデミック・ラブコメディ。上白石は仕事も恋愛もどこか中途半端な雑誌編集者・柴田一葉、生田は“動物の求愛行動”にしか興味のない変人動物学者・椎堂司を演じる。
また、撮影の合間には、セットを見学。編集部のセットでは、小雪演じる編集長・藤崎の椅子に座ると、思わず笑顔を見せ、作品の世界観が再現されていることを楽しんでいた。
瀬那氏はスタジオ訪問を振り返り、「皆さんのお仕事の大変さを直接目にすることができ、ただただ感動と感謝でいっぱいです」とコメントを寄せた。