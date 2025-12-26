&TEAM・K、『ニューイヤー駅伝2026』大会サポーター就任 世界陸上に続く抜てき「精いっぱいお届けします！」【コメント全文】
9人組グローバルグループ・&TEAM（エンティーム）のKが、2026年1月1日にTBSで生中継される『ニューイヤー駅伝2026』（前7：30〜後2：30 ※前7：30〜前8：30は一部地域を除く）のTBSニューイヤー駅伝記念大会サポーターに就任。応援サポーターを務めた『東京2025世界陸上』に続き、熱い戦いを盛り上げる。
【写真】9人のビジュアルを堪能…！&TEAMのテーマカフェ
Kは選手時代、強豪駅伝部に所属し、強化指定選手に選ばれるほどの実力者だった。陸上経験者ならではの目線や知識と、『東京2025世界陸上』で発揮した取材力を生かし、選手や競技の魅力を最大限に届ける。レース当日は、スタート・フィニッシュ地点となる群馬県庁や中継所から熱戦の模様を伝える。
『ニューイヤー駅伝』は2026年元日、群馬県内の7区間全長100キロメートルのコースで行われる駅伝日本一決定戦。東京世界陸上3000メートル障害8位入賞の三浦龍司をはじめ、東京世界陸上代表7人、パリ五輪代表6人、歴代マラソン記録トップ10のうち7人がエントリーするなど、新年最初の日本一を決めるにふさわしい世界レベルの戦いが繰り広げられる。
【コメント】
■K（&TEAM）
TBSニューイヤー駅伝記念大会サポーターを務めさせていただく&TEAMのKです。東京2025世界陸上でも応援サポーターを務めさせていただき、自分の経験がこんな大役につながるとは想像もできませんでした。
第70回という節目を迎える『ニューイヤー駅伝2026』に携わることができ光栄に思います。現場の緊張感や熱気を観ている方にも感じていただけるよう、精いっぱいお届けします！一緒に盛り上がりましょう！
