『ブチ切れ令嬢は報復を誓いました。』来年7月放送 PV解禁でエリザベート役は大西沙織
テレビアニメ『ブチ切れ令嬢は報復を誓いました。 〜魔導書の力で祖国を叩き潰します〜』が、2026年7月から放送されることが決定した。あわせてティザービジュアルとPVが公開され、主人公エリザベート・レイストン／エリー・レイス役を大西沙織が演じる。
【動画】怖すぎる復讐劇…公開された『ブチ切れ令嬢』PV
『ブチ切れ令嬢は報復を誓いました。 〜魔導書の力で祖国を叩き潰します〜』は、建国記念パーティーの夜、公爵令嬢エリザベートは、ほかの令嬢に心を移した王太子から突然の婚約破棄を突きつけられ、そのまま牢へ幽閉されてしまう。
すべてを捧げてきた祖国に裏切られたエリザベートは、強力な神器【七つの魔導書（グリモア・セブンス）】を手に亡命を決意。隣国の子爵ルーカスの手を借りて、新生活と商会経営を始める。祖国への凄烈な復讐心を胸に秘めながら。“婚約破棄”×“投獄”された美しき天才令嬢が、最強の魔導書を手に“人脈・経済・武力”を操って裏切者たちに報復する、爽快・大逆転の復讐ファンタジー。
ティザービジュアルは、自身の魔力から生成する神器【七つの魔導書（グリモア・セブンス）】を手に持つエリザベスが、優し気な笑みに見えつつも、どこか不敵な印象も伺わせるデザイン。また、ティザーPVは順風満帆だった頃のエリザベートの姿から始まる。王太子に婚約破棄され、地下牢への投獄とこれまでの人生が一変。すべてを捧げてきた国から裏切られ、努力と時間をゴミのようにされたことで、祖国への復讐心を胸に隣国へ亡命する姿が映し出されていく。
自身の魔力から生成する神器【七つの魔導書（グリモア・セブンス）】を使い、エリザベートの爽快な復讐劇が、今まさに始まるというワクワクとドキドキが入り混じる期待が高まる映像となっている。
■スタッフ
原作：はぐれメタボ（HJノベルス／ホビージャパン）
キャラクター原案：昌未
漫画：おおのいも（HJコミックス／コミックファイア連載）
監督：葛谷直行
シリーズ構成：広田光毅
キャラクターデザイン：姉崎早也花
音楽：宝野聡史、中野香梨
アニメーション制作：スタジオコメット
