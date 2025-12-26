グランプリはグランプリウイナーに聞け！！本紙コラムでおなじみの競輪・浅井康太（４１）とボートレース・峰竜太（４０）に、オートレース・鈴木圭一郎（３１）を交えた３人が有馬記念を緊急予想。各競技の「グランプリ」で優勝経験のある超一流レーサーが本命を託したのはあの馬だ！！

競馬ファンの皆さん、競輪選手の浅井康太です。先に言っておきます！！競馬は数回、見に行った程度の初心者です。なのでこの話をいただいてから、自分なりに勉強させていただきました。まずは馬を知ることが重要。練習の合間にレース映像やデータを駆使して、出走馬の今年の競走をできる限りチェックしました。その上でレガレイラを推させていただきます。

ファン投票１位。これは今年一年間の競走を見てきたファンの皆さんの評価なので、間違いないと思います。牝馬初となる有馬記念連覇へ…。ファンの皆さんの期待に応えるためにも、陣営はきっと最高の状態に仕上げてくるでしょう。

私もＫＥＩＲＩＮグランプリで２度、連覇のチャンスがありました。しかし、成し遂げることはできなかった。“連覇する”ということが、いかに難しいかは身をもって知っています。だからこそ実現してほしいものです。

対抗には今年の宝塚記念を逃げ切ってＧ１初制覇を飾ったメイショウタバルを推します。今回も逃げるかどうかは分かりませんが、競輪でも強い先行選手は捲りに回っても強い。脇本雄太君がいい例です。タバルは宝塚記念でレガレイラ（１１着）を完封しています。負けたことがある相手というのは本当に嫌なものです。馬券はこの２頭を軸に買います。（競輪選手）

◇浅井 康太（あさい・こうた）１９８４年（昭５９）６月２２日生まれ、三重県出身の４１歳。０５年７月プロデビュー。１５、１７年ＫＥＩＲＩＮグランプリ覇者。１１年寛仁親王牌、同年オールスター、１８年競輪祭とＧ１３Ｖ。１メートル８０、７５キロ。血液型Ｏ。次走は３１日〜２６年１月２日の岸和田Ｆ１。