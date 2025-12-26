文部科学省は２６日、任期付き研究者らを対象とした今年度の雇用状況の調査結果を公表した。

期限のない雇用（無期雇用）に転換できる権利が生じる前に契約を終了していた人は、定年退職を除き７１０人いた。本人の意思に反して「雇い止め」となった人が含まれている可能性がある。

研究者らは、任期付きでの雇用契約期間が通算１０年を超えた場合、無期雇用に転換できる労働契約法上の特例がある。その前に研究機関などが雇い止めにし、無期への転換を回避するケースが問題になっていた。

調査は全国の国公私立大や研究開発法人など８６１機関を対象に行い、７５８機関が回答した。

その結果によると、２０２５年４月１日までの１年間に特例の対象となり得る人は６９０３人いた。うち７１０人（１０・３％）は同５月１日時点で契約を終えており、次の雇用先が決まっていた人は２００人、求職中の人は３１人、就労を希望しない人は２４人だった。状況が把握できない人は４５５人に上った。

５９５３人（８６・２％）は雇用が維持されていた一方、無期転換の権利を行使した人は４７２人（６・８％）にとどまった。権利が行使されない理由を各機関に尋ねたところ、「定年が近い」「（無期に転換しても処遇などが変わらず）意味が無い」「辞めにくくなる」などを挙げた。ただ大半が「把握していない」との回答だった。

調査は２２年度に始まり、今回で４回目。文科省は２６日、全国の研究機関に対し、無期転換を意図的に避ける雇い止めは望ましくないとして、無期転換制度の周知徹底などを求める通知を出した。