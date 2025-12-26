田村心、「ついに実現」した『刀剣乱舞』「陸奥会」を報告 メディアの垣根を越えた4ショットに反響「涙ちょちょぎれ」
俳優の田村心が24日、自身のX（旧Twitter）を更新。人気シリーズ『刀剣乱舞』で同じキャラクターを演じる豪華メンバーが集結したことを報告し、大きな話題を呼んでいる。
田村は「【ご報告】ついに実現しました。「陸奥会」」と書き出し、4人が集まった写真を投稿。参加したのは、声優の濱健人、歌舞伎俳優の中村歌昇、俳優の蒼木陣、そして田村本人だ。
彼らは、ゲーム・アニメ、歌舞伎、舞台、ミュージカルと、それぞれ異なるメディアで展開される『刀剣乱舞』シリーズにおいて、同じ「陸奥守吉行」役を演じている。
このメディアミックスの垣根を越えた貴重な集いについて、田村は「陸奥守吉行が繋げてくれたご縁。これからも大切にしていきたいです」と、キャラクターへの感謝と喜びをつづった。
この投稿には、ゲーム版で声を担当する濱が「大先生では無いけども!笑 とても楽しかったねえ!!!」と反応。また、舞台版の蒼木も自身のXで「各コンテンツとムツの魅力を語り、より深く愛することのできた幸せな時間でした」と会を振り返った。
この夢の共演には、ファンから大きな反響が集まっている。コメント欄には「メディアミックスの垣根を越えて陸奥守吉行がつないだご縁、本当に素敵です」「皆さんめっちゃ笑顔ですね」「夢のワンショットが見れて嬉しいです」「『陸奥会』 尊すぎて 涙ちょちょぎれ」といった喜びの声が多数寄せられた。
