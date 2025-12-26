FANTASTICS佐藤大樹「一瞬で虜になっちゃって」ACEesメンバーとの交流明かす【Mステ SUPER LIVE】
【モデルプレス＝2025/12/26】FANTASTICSの佐藤大樹が12月26日、テレビ朝日系音楽番組「ミュージックステーション SUPER LIVE 2025」（午後4時30分〜よる11時10分）に出演。ジュニアのグループ・ACEes（エイシーズ）メンバーとの交流を明かした。
【写真】STARTO6組コラボメドレーの時間は？今夜放送「MステSP」タイムテーブル
今回、FANTASTICSは「BFX」を披露。出演前のインタビューでは、ACEesとの交流について問われると佐藤が「浮所飛貴くんとプライベートで仲良くさせていただいていて、すごく人懐っこい性格に一瞬で虜になっちゃって。僕から誘うこともあるし彼からご飯を誘ってもらうこともたくさんあります」とエピソードを披露した。
パフォーマンスを控える浮所飛貴は、「大樹くんにめちゃくちゃお世話になっていて、ご飯に行く機会も多い」と笑顔を見せるも、「最近は颯太くんがご飯に行く機会が多い」と同じくFANTASTICSの中島颯太との交流もあると告白。佐藤は両手の親指と人差し指で矢印を作って顔文字の泣き顔「（T_T）」を表した“TTポーズ”を見せつつも、浮所からの「今度3人で是非！」の言葉に笑顔を見せていた。
その後のパフォーマンスでは、ACEesが嵐の楽曲『Troublemaker』をカバーし、盛り上げていた。
総勢65組の豪華アーティストが年末の幕張メッセとテレビ朝日に集結し、一夜限りの生ライブを繰り広げる同番組。今年のヒット曲をはじめ、「SUPER LIVE 2024」でしか見られない奇跡のコラボやメドレー、貴重映像満載のミュージックステーションSUPER LIVE名場面VTRなど、注目の企画＆楽曲が満載の6時間超生ライブを届ける。（modelpress編集部）
情報：テレビ朝日
【Not Sponsored 記事】
◆佐藤大樹「一瞬で虜になっちゃって」ACEesメンバーと交流
◆「ミュージックステーション SUPER LIVE 2025」
