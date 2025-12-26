Photo: 小暮ひさのり

2023年5月4日の記事を編集して再掲載しています。

風呂掃除、楽したい。

おそらく全地球人類の共通の願いだと思いますが、皆さんどうやって洗ってます？

もし「スポンジで手洗い」という方は、「レック 激落ちくん お風呂まるごと バスクリーナー」にしてみてください。

いわゆる伸びるお風呂洗い棒（48cm〜68cmまで）ですね。

Amazonでは955円（原稿執筆時）でポチれるこの棒で、FOL（風呂洗い・オブ・ライフ）が爆上がりします。

ふわっふわの特殊繊維が汚れをこそぎ取る

最大の特徴がこのヘッド部。たんぽぽの綿毛のようなふわふわは、アミ目の特殊繊維の集合体。この細い繊維が汚れをかきとるのです。

この特殊繊維のスペックがとにかく高い。

「水だけで汚れが落ちる」という触れ込みどおり、水を撒いて数回こするだけで皮脂汚れのザラザラ感は無くなります。フィジカルではなく、武器の攻撃力で汚れにアタックしている感がすごい。

ですが！ 「効率化」を目指すなら、ここはあえて水ではなくお風呂洗い洗剤を使ってください。水だけで落ちるなら洗剤使えばさらによく落ちるのは当たり前。

ひと撫でツルッツルになるので、めちゃくちゃ速いし、気持ちいいのです。

洗いにくいカーブや狭い場所にもアプローチできる

ヘッドは細かな繊維が集まった形状なので、どんなカタチにも変わってくれます。スポンジでは洗いにくいカーブや水栓まわりにもピッタリとフィット。

こうしたカーブや狭い場所は、棒付きスポンジのウィークポイントなのですが、「レック 激落ちくん お風呂まるごと バスクリーナー」では、問題ありません。

逆に、このヘッドで掃除しにくい風呂を知りたい。

わずか1分。立ったまま浴槽洗いが終わる

何より助かっているのが、立ったままで浴槽を洗えるところ。

スポンジだと手を伸ばしたり、腰をかがめたり。ちょっと大きめの浴槽になると、手が届かないで、浴槽の中に入らないと洗えませんが、こちらは立ったままでOK。

スマホ片手でも、1分ほどで浴槽がキレイになります。

ゲームでもリアルバトルでも、風呂掃除でも。素手よりも棒の方が強い（＝速い）のです。

レック 激落ちくん お風呂まるごと バスクリーナー (ショート伸縮) 48~68cm S-824 862 Amazonで見る

だいたいいつも1,000円あればポチれるので、ラクしたいなら絶対に買っておいてください。

個人的には、赤ちゃんをおんぶしながら無理のない姿勢で風呂掃除できるようになったのが最高でした。育児中家庭もぜひ。

※価格など表示内容は執筆時点のものです。変更や売り切れの可能性もありますので、販売ページをご確認ください。

