16日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース年末大反省会SP』に出演した野村弘樹氏と真中満氏が、阪神・石井大智について言及した。

野村氏は石井について「50試合連続無失点ですからね。先発ピッチャーが揃っている中で、今の野球はブルペンがものすごく大事。石井、そして左の及川。特に石井ですよね。1イニングというのは、非常に大きいと思いますね。7回、8回の大事なところで、9回より前の方がしんどい時もあるんですけど、そこをきっちりゼロで帰ってきて無失点ですから素晴らしかったと思います」と、その働きぶりを評価。

真中氏も「無双していましたよね。8回出てきたら、相手チームも厳しいかなというような展開。戦い方として、７回までリードしておけばという感じもありましたので、監督が戦いやすい中継ぎの活躍だったなという気がします。クローザーの岩崎よりも全然目立ってるんですもんね」と褒めた。

石井は今季50試合連続無失点を記録するなど、53試合に登板して、1勝36ホールド9セーブ、防御率は驚異の0.17と、阪神リーグ優勝の原動力となった。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2025』