FRONTIERが限定PC「福箱2026」を2026年元旦発売へ - 本日より中身を先行公開
FRONTIERブランドでPCなどを販売するインバースネットは、直販サイト「FRONTIERダイレクトストア」にて、限定PC・周辺機器が入った数量限定の「福箱2026」を、2026年1月1日（木）・2日（金）・3日（土）の3日間、各日正午より順次販売すると発表した。本日12月26日より、福箱ラインナップの詳細やスペック情報の先行公開を開始している。
新春といえばコレ。入手困難なゲーミングPCだけでなく、汎用性の高いノートPCや周辺機器までラインナップは様々
「福箱2026」特設サイトはこちら。PCパーツ供給が不安定な時勢となっているが、それでも「内容と価格の両面にこだわり、年のはじまりにふさわしい“選ぶ楽しさ”と“驚き”を感じていただけるラインナップを取り揃えます」とのこと。
マウスとマウスパッドのセットを、新年のスタートにふさわしい“ちょっと縁起のいい”価格、4,649（ヨロシク）円で用意するなど、手の出しやすい福箱から、最新ゲームを快適に楽しめるゲーミングPCセットまで、PC関連の幅広い内容で福箱をラインナップしている。
