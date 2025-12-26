ME:I・MIU（櫻井美羽）クリスマス手料理披露 KEIKO（清水恵子）とのホムパショットに「センス抜群」「仲良しで尊い」と反響
【モデルプレス＝2025/12/26】11人組ガールズグループ・ME:I（ミーアイ）が12月25日、グループの公式X（旧Twitter）を更新。MIU（櫻井美羽）が作ったクリスマス料理を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】ME:Iメンバー「センス抜群」手料理ずらりホムパショット
MIUとKEIKO（清水恵子）との、クリスマス仕様の豪華な手料理が並ぶホームパーティの様子が公開された。料理担当を務めたというMIUが「初めてニョッキをジャガイモから作ったんだけどすごい楽しかった」と綴っており、「シチューのホワイトソースもとっても美味しくできて、けーちゃんと鍋ごと完食した」「けーちゃんが美味しいって何回も言ってくれたのがとっても嬉しかった」と心境を語っている。
この投稿に、ファンからは「料理のセンスが抜群」「手作りニョッキすごい」「仲良しで尊い」「豪華」「こんなパーティー憧れる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆MIU、じゃがいもから手作りしたニョッキでクリスマスを満喫
◆MIU＆KEIKOのホムパショットに反響
