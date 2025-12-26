日本代表の永友洋司TDインタビュー前編

2027年ラグビーワールドカップ（W杯）オーストラリア大会の組み合わせも確定するなど、2年後の挑戦へ向けての機運が高まる中で、日本代表の永友洋司チームディレクター（TD）に話を聞いた。エディー・ジョーンズ・ヘッドコーチ（HC）就任を受けてチーム運営面のトップに就任。共にサントリー（現東京サントリーサンゴリアス）でコーチ、選手として戦ってきたが、HCをサポートしながらも、日本ラグビー協会（JRFU）側の利益代表という役目も担う。チームマネジメントのキーマンという視点で、この2シーズンの取り組みをどう評価するのか。2年を切ったW杯へ向けたチームの課題と可能性を聞いた。（取材・文＝吉田 宏）

秋のテストマッチシリーズは通算1勝4敗。エディー体制2シーズンの締め括りは、最終戦で世界ランキングわずか1つ上のジョージアにかろうじて勝ち越せた戦いぶりを、サントリー、キヤノンで自身も陣頭指揮を執った経験を持つ永友TDは、こう総括する。

「秋に関しては、結果だけみると厳しいものでした。ただ、この2年を振り返ると、昨季に続き層の厚さ、底上げというところでは、選手が（首脳陣の）信頼を勝ち得て、こちらも自信を持ってテストマッチに送り出すことが出来るようになってきています。そういう意味では、この2シーズンの収穫は大きかったと思います。これからの2年は、勝敗は勿論ですが、それ以上に2027年（W杯）へ向けたプロセスが非常に大事になると思います」

「プロセス」の中にマネジメントトップのタスクが数多くある。秋のゲームに限れば、対戦相手が全て世界ランキング上位という中で力の差を見せつけられた戦いと、勝ちかけながら勝利を逃す試合が続いた。その一方で、エディーもシーズン総括会見で「60から70％程のスコッドが固まってきた」と語った選手のセレクション、そして若いメンバーたちの経験値アップという面では、TD自身も手応えを感じている。だが、ポジティブな側面を挙げながらも、言葉を続けて「これから」への課題も付け加えた。

「ヨーロッパでは非常に強い相手との戦いが続いた中で、怪我人に関してはメディカルスタッフ中心によく選手をサポートしてくれた。怪我に関しては筋肉系のものが少なかったのは、スタッフのおかげだと思います。けれども、やはり（試合での）コンタクトによる怪我というのは、これからも起こり得るものです。特にティア1（世界トップ10内の強豪グループ）のトップ4クラスと戦っていくには、強度の高い練習を組み入れる必要がある。そこが、これからの課題だと考えています」

オーストラリア戦から始まった秋のテストシリーズでは、10月の合宿スタートからのチーム離脱選手は16人を数えた。中には個人的な理由の選手もいたが、世界トップクラスのテストマッチではフィジカル面の強度が上がり続けていることも影響して、日本にとっては負傷による離脱者の数がこの先も大きなリスクになる可能性は高い。遠征初戦となったロンドン・ウェンブリーでの南アフリカ戦を直接観戦しても、目の当たりにしたのは、フィジカル面を中心とした世界ナンバーワンチームとの明白な実力差だった。どう日本選手のフィジカリティーを上げていくかという宿題が、来季、そして2027年へ向けて突き付けられたツアーでもあった。

起こり始めた「代表＆所属クラブ間の選手拘束時間の奪い合い」

では、その宿題をTDはどう乗り越えて行こうと考えているのだろうか。

「強度の差に関しては、コリジョン（衝突）が起こるシチュエーションが更に重要になっていく中で、S＆C（ストレングス＆コンディショニング＝運動能力およびパフォーマンスの向上、最適化）コーチを中心に、更に所属チームと連携しながら選手をどう成長させていくかが大切です。ここを、しっかり整備していく必要を感じています」

接点での激しさ、ルーズボールを確保しようという必死さ、旺盛さなど、テストマッチに臨む姿勢は、多くの南アフリカ代表メンバーが所属先の日本のチームでプレーしている時とは別次元のパフォーマンスを見せていた。ゲームメンバーの平均キャップ数がようやく20台に達しようという若い日本代表メンバーにとっては、相手がベスト布陣ではなかったとはいえ、世界1位と13位（試合当時）の格差、トップチームのテストマッチでの厳しさを嫌という程味わわされ、自分たちの立ち位置を痛感させられた80分でもあった。

ヨーロッパ遠征での選手のパフォーマンス、練習での取り組みを取材する中で大きな課題だと感じたのは“時間との戦い”だった。W杯で目指すベスト8突破という目標を踏まえると、どこまで選手強化のための時間を創り出せるかが重要なテーマになるだろう。イングランドやフランスのプロリーグでは10年、20年前に起きていた代表と所属クラブによる選手の拘束時間の奪い合い、つまり代表選手の強化時間をどう配分、確保していくかという問題が日本の中でも起こり始めている。

これは、言い換えれば代表とチームによる選手拘束時間の“綱引き”なのだが、通年のカレンダーを見ても双方の活動スケジュールはシーズンを重ねる毎にタイトになっている。そのためリーグワンでも、現状の12月開幕からスケジュールに比較的余裕が見込める秋（9、10月）開幕を検討材料に挙げているが、永友TDは代表選手がチームに戻っている時間でいかに強化に必要なメニューを消化出来るかを考えている。

「基本的な代表チームのスタンスとしては、所属チームに戻った選手についてはチームのトレーニングメニューをベースにやってもらっています。チーム側もいいプログラムを持っているので、そこは信頼してお任せしていますが、しっかりとコミュニケーションを取りながら、我々の方でプラスα何か補強出来るものがあるならサポートしていきたい」

日本代表が27年W杯のプール戦での対戦が決まっているフランスや、決勝トーナメントでは勝たなければならない今秋完敗した南アフリカ、アイルランドクラスの強豪と渡り合うためには、協会、リーグ、チームが連携しながら、代表クラスの選手の強化時間をどう創り出していけるかが、開幕したリーグワン期間中で着手するべき急務の課題だと考えていいだろう。

ポジティブな要素は…選手の経験値アップと防御面の進化

ポジティブな面を見ると、TDは先に指摘した選手の経験値のアップと同時に防御面での進化を挙げている。

「ディフェンスに関しては、エディーも取り組まなければいけない部分と話していますが、そこはギャリー（・ゴールド・アシスタントコーチ＝AC）が入ってきていいスタートが切れていると思います。オーストラリア戦でのゴール前での粘り強さなど、簡単にトライを獲られなくなっている。システムをしっかりと構築してくれたので、そこを向上させてくことが来年以降に繋がっていくと思います。ただし、エディーも（総括会見で）語っていたように、セットプレーの安定と、あとは空中戦のところは伸ばしていく必要がある」

ディフェンス面で粘り強さが見えてきたのは大きな収穫だ。海外遠征中の練習でのタックルセッションを見ると、今秋就任した元コベルコ神戸スティーラーズHCのゴールドACが、実戦モードのメニューを積極的に選手に科していた。永友TDは「（タックルの）ベースとなるコンタクトレベルを上げようという意識はすごく高い。コリジョンの起こるところで実戦に近い練習をやりたがるコーチだが、ここは代表チームにとっては非常にプラスになっている」と評価する。

このタックル、防御面でベースとなるのは接点でのフィジカリティーだが、ここも同TDは所属チームでの取り組みの重要性を訴える。

「必要な体作りの部分は、代表合宿期間だけやってもしようがない。チームに戻った時も継続的に取り組んでいくことが重要です。ここは代表と所属チームが連動しながら、どこまで高めていけるかが重要になる。来シーズンはネーションズチャンピオンシップ（日本も参加する世界トップ12か国によるトーナメント）もスタートして、テストマッチが増えていくでしょう。リーグワンの試合数も増えているので、トータルのウェルフェア（福利厚生）も考慮しながら、TDとして選手、所属チームとのコミュニケーションを密に取っていきたい」

代表とチーム間の連携、情報交換・共有をさらに高めることで、代表を離れた選手がテストマッチで戦うために必要なものを積み上げられているかを把握して、不足なものをどう補うかは、TDとしても重要な取り組みになる。

W杯へ向けて、ピッチ上での取り組みと同時に無視できないのが選手選考だ。セレクション、つまり人事権はHCの特権事項だ。エディーはここまで世代交代に重きを置いてきたが、TDという立場からはHCとはすこし異なる考え方も明かしている。

「基本的に、いま日本代表が目指しているものは間違っていないと私は思っています。でも、足りないところは沢山ある。この足りないものの中でキーになってくるのは、ベテラン、経験のある選手の力かなと思っています。今季を見ても先発15人なら十分戦えるが、23人で戦うとなった時にまだ劣っているところはあります。23人の総合力で戦うとなると、その劣っているものを補うのがやはり経験のある選手だと思っています。彼ら（経験者）の力が上積みされていくと、目指すラグビーが出来るのではないか。勿論、コンディションの整っていない選手は呼ぶわけにはいかない。そこは、来季どこまで選手がコンディションを整え、準備してきてくれるかにかかっています。なので、今季のリーグワンで、彼らがどこまでいいコンディションで活躍出来るかは見ていきたい」

エディー自身もベテランを排除すると主張している訳ではない。経験値の高いメンバーが少ないことについて、総括会見でも「（コンディションが）フィットしていれば選考対象だ」と語ったが、これは怪我などによるまさにフィジカルな理由と同時に、メンタルのコンディショニングも踏まえてのものだろう。永友TDもインタビューでは「コンディショニングというのはフィジカルとメンタル両面があると思う。選手本人たちに、どうそこを意識してもらえるかが大事」と指摘している。

エディーが求めるのは代表とW杯への強い意志と決意

選手に目を向けると、このメンタル面のコンディショニングを考えさせられる言葉も耳にした。23年まで代表でも活躍した選手に数週間前に話を聞く機会があったが、今後の代表復帰について「戻りたい気持ちはある。これから考えていきたい」という言葉に引っかかるものがあった。エディーが選手に求めるマインドセットは、2015年W杯当時もそうだったが、人生の全てを犠牲にしてでも代表で戦いたい、世界トップクラスの強豪に勝ちたいという強い意志だ。

それは若手でもベテランでも同等なものが求められるべきだろう。たとえ実績がある選手でも、身体的なコンディションと同時に、生半可な気持ちではなく、本気で代表で戦いたいというマインドセットが不十分なまま代表チームに参加することが、その選手にとってもチームにとってもプラスにはならないことは明らかだ。永友TDも語ったように、メンタル面でも「どうしても代表でプレーしたい、W杯に挑みたい」という強い意志と決意がなければ、どんな実績を持った選手もエディージャパンには選ばれないだろう。

勿論、23年までに代表で活躍した名前が、来季以降のメンバーリストに戻ってくる可能性は0ではない。実際に何人の“元代表”が復活を果たすかは未知数だが、永友TDはこう指摘する。

「コンディションの問題で呼びたくても呼べない選手はいます。そこの部分は所属チーム、選手にも意識してもらいたいと思っています。私自身がキーと考えるのは、経験ある選手たちがどこまで競争に加わってもらえるのか、それに加えてエリジビリティー（居住資格）で代表資格をこれから取得出来る海外出身の選手たちです。そういう選手たちを、どう今の代表メンバーたちと融合させるかが、セレクションのポイントとして重要になってくるかなと考えています」

ここまでの2シーズンで、コアになるメンバーは固まりつつある。秋のツアーまでのメンバーのパフォーマンス（実力）をレビューした上で、これから代表資格の条件をクリアする外国人選手との兼ね合いも含めて、復帰するベテラン勢の人数も変わって来るだろう。

では、この先の代表活動の中でTDという立場で重視、取り組んでいくものは何か。後編ではマネジメント責任者としての、選手、コーチや、若手育成に対しての環境整備を中心に話を聞く。



（吉田 宏 / Hiroshi Yoshida）



吉田 宏

サンケイスポーツ紙で1995年からラグビー担当となり、担当記者1人の時代も含めて20年以上に渡り365日欠かさずラグビー情報を掲載し続けた。1996年アトランタ五輪でのサッカー日本代表のブラジル撃破と2015年ラグビーW杯の南アフリカ戦勝利という、歴史に残る番狂わせ2試合を現場記者として取材。2019年4月から、フリーランスのラグビーライターとして取材を続けている。長い担当記者として培った人脈や情報網を生かし、向井昭吾、ジョン・カーワン、エディー・ジョーンズら歴代の日本代表指導者人事などをスクープ。ラグビーW杯は1999、2003、07、11、15、19、23年と7大会連続で取材。