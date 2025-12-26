朝ドラ『あんぱん』紅白SPステージにアンパンマンら登場
NHKは26日、大みそかの『第76回NHK紅白歌合戦』(12月31日19:20〜23:45 ※中断ニュースあり)の新たな見どころを発表。『あんぱん』スペシャルコーナーにアンパンマンとなかまたちが登場することが明らかになった。
『あんぱん』スペシャルコーナーにアンパンマンとなかまたちが登場
紅白司会の今田美桜が主人公・のぶを演じた、連続テレビ小説『あんぱん』の紅白スペシャルステージに、嵩役・北村匠海などの豪華キャストに加え、アンパンマン、ばいきんまん、ジャムおじさん、ドキンちゃん、しょくぱんまん、カレーパンマンら『それいけ！アンパンマン』のなかまたちが登場する。
○今年の司会は綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木奈穂子アナ
司会は綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木奈穂子アナウンサーが務める。綾瀬は2013年(第64回)、2015年(第66回)、2019年(第70回)に続き4回目、有吉は2023年(第74回)、2024年(第75回)に続き3回目、今田は初めて、鈴木アナは2024年(第75回)に続き2回目となる。
