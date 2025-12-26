Jリーグ百年構想リーグ

Jリーグは26日、来年2月に開幕する明治安田Jリーグ百年構想リーグの地域リーグラウンド第1節、第2節の日程を発表した。J1の計20カードの中には、ナイトゲームも。ファンは戦々恐々としている。

Jリーグは2026年より、秋春制へとシーズンを移行。このシーズン移行に伴い、移行期間中の半年間に、特別大会として「明治安田J1百年構想リーグ」「明治安田J2・J3百年構想リーグ」を実施する。

J1はEAST＆WEST各グループの、第1節（2月6〜8日）、2節（13〜15日）のカード詳細が明らかに。ネット上でとりわけ注目を集めたのが、キックオフ時間。デーゲーム開催が大半の一方、夕方16時からのものや、金曜開催は19時開始のナイトゲームとあって、ファンからは極寒下での観戦を不安視する声が続出していた。

「2月に16時キックオフはまぁまぁ寒い？」

「FRIDAYNight。今年のその時間は気温5度、風速4メートル、体感1度でした」

「日産で2月6日にナイトゲーム 凍死やん」

「極寒やなぁ〜」

「16時か。寒いよー」

「2月夜の亀岡とかほんまに酷いて」

「2月の夜の亀岡、激寒やで！」

J1は東西10クラブずつに分かれて地域リーグラウンドを実施。その後、プレーオフラウンドでは、各グループ同順位同士のチームによる対戦で最終順位を決め、優勝クラブには2026-27シーズンのAFCチャンピオンズリーグエリート出場権が与えられる。



