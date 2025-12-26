“日本一可愛い新入生”準GP・小林夕華さん、過去には「Popteen」モデルとして活動 憧れは滝沢カレン＆生見愛瑠【FRESH CAMPUS CONTEST 2025】
【モデルプレス＝2025/12/26】日本一の新入生を決めるミスコン「FRESH CAMPUS CONTEST（フレッシュキャンパスコンテスト）2025」（通称：フレキャン）にて、神田外語大学の小林夕華（こばやし・ゆうか）さんが準グランプリを受賞。モデルプレスでは受賞直後の小林さんを直撃し、受賞の喜びや将来の夢について話を聞いた。
ー 準グランプリ受賞おめでとうございます！今の率直な心境を教えてください。
準グランプリという素晴らしい賞をいただけてすごく嬉しい反面、グランプリには一歩届かなかったという悔しさもあります。ですが、この大きな賞をきっかけに、自分の夢に一歩近づけたらいいなと思っています！
ー 周囲の方からの反響はいかがでしたか？
家族や大学の友人もみんな応援して投票してくれていたので、受賞が決まったときは直接会った時だけでなく、SNSのDMでもたくさん「おめでとう」という声をいただきました。本当に嬉しかったです。
ー 今回コンテストに出場しようと思ったきっかけを教えてください。
バラエティ番組でも活躍できるモデルになるという大きな夢があり、その夢に近づくためのチャンスを増やしたいと思い、応募しました。
ー 今まで芸能活動をしていた経験はありますか？
以前「Popteen」（角川春樹事務所）のランウェイを歩くためのオーディションに挑戦するなど、数回モデルのお仕事をさせていただいた経験もあります。
ー コンテスト期間中、特に大変だったことはありますか？
X（旧Twitter）のアカウントが3回も凍結してしまったんです。原因は不明なのですが、フォロワーさんが増えてきたタイミングで何度も0からのスタートになり、メンタル的にかなり堪えました。その時についたあだ名が「凍結女王」でした（笑）。
ー そんな困難をどのように乗り越えたのでしょうか。
ファンの方々の存在です。何度凍結しても、そのたびに探し出してフォローし直してくれたり、リポストで拡散して協力してくれたりしました。ファンの方の支えがあったからこそ、フォロワー数を取り戻し、準グランプリまでたどり着くことができました。
ー コンテスト期間中、スタイルキープや美容の面で意識していたことはありますか？
とにかく「肌」に力を入れました。コンテスト期間中に撮影の機会が増えたのですが、カメラマンさんに撮っていただく際は肌の質感が重要だと感じたからです。YouTuberのとうあさんのスキンケアを参考にしたり、肌トラブルがあればすぐに皮膚科に行ったりして、滑らかな肌を保つよう心がけました。
ー 将来はどのような活動をしていきたいですか？
本格的に芸能事務所に所属して活動していきたいです。憧れは、バラエティ番組で活躍されている滝沢カレンさんや生見愛瑠さんです。
ー 出演してみたい番組はありますか？
「世界衝撃映像100連発」（TBS）のワイプでリアクションを取る側や「イッテQ！」（日本テレビ）のような番組のほか「ZIP！」（日本テレビ）のリポーターとしてZ世代のトレンドを取材してみたいです。あとは、モデルとしての活動もしていきたいです。
ー モデルプレスの読者に向けて、小林さんが「悲しみを乗り越えた方法」を教えてください。
「フレキャン」に参加する前も、参加中も困難は色々あったのですが、1番乗り越えられた要因として大きかったのは、家族の支えかなと思っています。1人暮らしをしているので、どうしても1人で落ち込んでしまうことがよくあったのですが、家族からの励ましの電話やメッセージのほか、定期的に会いに来てくれたこともあったので、本当に家族の存在が1番大きかったなと思います。あとは、応援してくれる友達やファンの方々のメッセージを見て、最後まで自分を信じて乗り越えることができました。
ー 今回準グランプリを受賞した小林さんが思う「夢を叶える秘訣」を教えてください。
自分がやりたいと思ったことに挑戦し続けることです。私は以前のオーディションでは賞を獲れませんでしたが、その時のファンの方が今回の「フレキャン」でも応援してくれました。1回失敗しても、何度でもチャレンジする意欲が成功に導いてくれるのだと信じています。
ー 貴重なお話、ありがとうございました。
大学：神田外語大学
出身地：茨城県
誕生日：8月30日
趣味：絵画・クラフト・トレンドチェック・映画
特技：英語・誰とでも仲良くなれる
将来の夢：バラエティー番組で活躍出来るモデル
「FRESH CAMPUS CONTEST」は、大学・専門学校新入生を対象としたコンテスト。2010年度の初開催からこれまでの歴史の中で、数多くのアナウンサーやタレント・モデルなどを多数輩出してきた。主な出身者には、宇内梨沙（TBSアナウンサー）、上村彩⼦（TBSアナウンサー）、滝菜月（⽇本テレビアナウンサー）、中村麻美 （アパレルブランドディレクター）、井⼝綾⼦（タレント）、中川紅葉（女優）、斉藤里奈（モデル・ミス週刊少年マガジン）、長谷川新奈（元AKB48）、南野巴那（女優）、有賀怜香（テレ朝学生キャスター）、榎本ゆいな（タレント）等がいる。
16年目を迎えた今年も多種多様な夢をもつ多くの学生がコンテストに参加。テレビやラジオ、雑誌、大型ファッションショーの出演権なども懸けた厳しい審査を経て、18人のファイナリストが表彰式の舞台に臨んだ。（modelpress編集部）
