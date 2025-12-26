“日本一可愛い新入生”準GP・平野百菜さん、アイドル活動を経てアナウンサーの夢に挑戦 2年ぶりの表舞台で感じたこと
【モデルプレス＝2025/12/26】日本一の新入生を決めるミスコン「FRESH CAMPUS CONTEST（フレッシュキャンパスコンテスト）2025」（通称：フレキャン）にて、金城学院大学の平野百菜（ひらの・ももな）さんが準グランプリを受賞。モデルプレスでは受賞直後の平野さんを直撃し、受賞の喜びや将来の夢について話を聞いた。
【写真】今年も美女揃い“日本一可愛い新入生”ファイナリストたち18人
ー 準グランプリ受賞おめでとうございます！今の率直な心境を教えてください。
悔しい気持ちもありますが、18人の中で2位という順位をいただけて、感謝の気持ちでいっぱいです。表彰式でもファンの方がサイリウムやうちわを持って駆けつけてくれて、本当に皆さんに支えられていただけた賞だと思っています。
ー ご家族も応援してくださっていたのでしょうか。
家族も見に来てくれましたし、ずっとサポートしてくれました。本当に感謝しています。
ー 今回コンテストに出場したきっかけを教えてください。
将来アナウンサーになりたいという夢があり、大学生になって、その夢のために何かできることはないかと探していた時にこのコンテストを見つけ、第一歩として挑戦を決めました。
ー 今まで芸能活動をしていた経験はありますか？
2年前までアイドル活動をしていました。卒業してからの2年間はSNSも一切せず表舞台から離れていたので、今回の出場には不安もありましたが、当時のファンの方も再会を喜んで前向きに応援してくださって、すごく嬉しかったです。
ー 学業との両立で大変だったことはありますか？
配信時間の確保が大変でした。大学の課題を配信期間の前に終わらせるなど、スケジュールをコンパクトにまとめてコンテストに専念できるよう工夫していました。でも、私よりも朝早くから夜遅くまで配信を見て応援してくださったファンの方々のほうが大変だったのではないかと思っています。
ー コンテスト期間中、美容やスタイルキープの面で頑張ったことはありますか？
大学の学食がすごく美味しいのですが、コンテスト期間中は我慢して自炊をしていました。野菜をたっぷり使ったサラダを作るなど、食事管理を徹底していました。
ー 憧れている芸能人やアナウンサーはいらっしゃいますか？
元SKE48の須田亜香里さんに憧れています。表での活動はもちろん、全てにおいて丁寧で、ファンの方一人ひとりを大切にされる姿勢や記憶力の良さを尊敬しています。また、名古屋・メ〜テレの上坂嵩アナウンサーも憧れです。以前共演させていただいた際、周囲へ気配りをし、緊張していた私をほぐしてくださったことがありました。アナウンサーの存在でこんなに周りが明るくなるんだというのを感じて、私もアナウンサーを目指すようになりました。
ー 今後の目標を教えてください。
アナウンサーの夢に向かって一歩ずつ進んでいきたいです。私は地元が大好きなので、将来は地元・愛知県のテレビ局でアナウンサーになり、応援してくださった皆さんに成長した姿を見せて恩返しをしたいです。
ー モデルプレスの読者に向けて、平野さんの「悲しみを乗り越えたエピソード」を教えてください。
このコンテストを通じて、悔しいことや思うようにいかないこともたくさんあったのですが、ちょっと弱音を吐いてしまったり、気持ちが言葉に向いてしまったりしたときに、応援してくださる方が配信で慰めてくれたり、一番かけてほしい言葉をかけてくださったりしました。応援してくださる方の存在があったからこそ、今こうして表彰式の舞台に立つことができたし、この賞をいただくことができたんだなと思います。
ー 今回準グランプリ受賞という夢を叶えられた平野さんが思う「夢を叶える秘訣」を教えてください。
いろんな失敗やうまくいかないことがあっても、やっぱり諦めないことが大事なのかなと思います。自分自身にもそう言い聞かせてきましたし、応援してくださる方にもそういった言葉をかけてもらいました。
ー 貴重なお話、ありがとうございました。
大学：金城学院大学
出身地：愛知県
誕生日：9月5日
趣味：ダンス・カラオケ
特技：フラフープ
将来の夢：アナウンサー
「FRESH CAMPUS CONTEST」は、大学・専門学校新入生を対象としたコンテスト。2010年度の初開催からこれまでの歴史の中で、数多くのアナウンサーやタレント・モデルなどを多数輩出してきた。主な出身者には、宇内梨沙（TBSアナウンサー）、上村彩⼦（TBSアナウンサー）、滝菜月（⽇本テレビアナウンサー）、中村麻美（アパレルブランドディレクター）、井⼝綾⼦（タレント）、中川紅葉（女優）、斉藤里奈（モデル・ミス週刊少年マガジン）、長谷川新奈（元AKB48）、南野巴那（女優）、有賀怜香（テレ朝学生キャスター）、榎本ゆいな（タレント）等がいる。
16年目を迎えた今年も多種多様な夢をもつ多くの学生がコンテストに参加。テレビやラジオ、雑誌、大型ファッションショーの出演権なども懸けた厳しい審査を経て、18人のファイナリストが表彰式の舞台に臨んだ。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】今年も美女揃い“日本一可愛い新入生”ファイナリストたち18人
◆平野百菜さん、準グランプリ受賞の心境語る
ー 準グランプリ受賞おめでとうございます！今の率直な心境を教えてください。
ー ご家族も応援してくださっていたのでしょうか。
家族も見に来てくれましたし、ずっとサポートしてくれました。本当に感謝しています。
◆平野百菜さん、2年間のアイドル活動経てコンテスト参加
ー 今回コンテストに出場したきっかけを教えてください。
将来アナウンサーになりたいという夢があり、大学生になって、その夢のために何かできることはないかと探していた時にこのコンテストを見つけ、第一歩として挑戦を決めました。
ー 今まで芸能活動をしていた経験はありますか？
2年前までアイドル活動をしていました。卒業してからの2年間はSNSも一切せず表舞台から離れていたので、今回の出場には不安もありましたが、当時のファンの方も再会を喜んで前向きに応援してくださって、すごく嬉しかったです。
ー 学業との両立で大変だったことはありますか？
配信時間の確保が大変でした。大学の課題を配信期間の前に終わらせるなど、スケジュールをコンパクトにまとめてコンテストに専念できるよう工夫していました。でも、私よりも朝早くから夜遅くまで配信を見て応援してくださったファンの方々のほうが大変だったのではないかと思っています。
◆平野百菜さん、須田亜香里に憧れ
ー コンテスト期間中、美容やスタイルキープの面で頑張ったことはありますか？
大学の学食がすごく美味しいのですが、コンテスト期間中は我慢して自炊をしていました。野菜をたっぷり使ったサラダを作るなど、食事管理を徹底していました。
ー 憧れている芸能人やアナウンサーはいらっしゃいますか？
元SKE48の須田亜香里さんに憧れています。表での活動はもちろん、全てにおいて丁寧で、ファンの方一人ひとりを大切にされる姿勢や記憶力の良さを尊敬しています。また、名古屋・メ〜テレの上坂嵩アナウンサーも憧れです。以前共演させていただいた際、周囲へ気配りをし、緊張していた私をほぐしてくださったことがありました。アナウンサーの存在でこんなに周りが明るくなるんだというのを感じて、私もアナウンサーを目指すようになりました。
ー 今後の目標を教えてください。
アナウンサーの夢に向かって一歩ずつ進んでいきたいです。私は地元が大好きなので、将来は地元・愛知県のテレビ局でアナウンサーになり、応援してくださった皆さんに成長した姿を見せて恩返しをしたいです。
◆ 平野百菜さんが悲しみを乗り越えた方法
ー モデルプレスの読者に向けて、平野さんの「悲しみを乗り越えたエピソード」を教えてください。
このコンテストを通じて、悔しいことや思うようにいかないこともたくさんあったのですが、ちょっと弱音を吐いてしまったり、気持ちが言葉に向いてしまったりしたときに、応援してくださる方が配信で慰めてくれたり、一番かけてほしい言葉をかけてくださったりしました。応援してくださる方の存在があったからこそ、今こうして表彰式の舞台に立つことができたし、この賞をいただくことができたんだなと思います。
◆ 平野百菜さんの夢を叶える秘訣
ー 今回準グランプリ受賞という夢を叶えられた平野さんが思う「夢を叶える秘訣」を教えてください。
いろんな失敗やうまくいかないことがあっても、やっぱり諦めないことが大事なのかなと思います。自分自身にもそう言い聞かせてきましたし、応援してくださる方にもそういった言葉をかけてもらいました。
ー 貴重なお話、ありがとうございました。
◆平野百菜（ひらの・ももな）プロフィール
大学：金城学院大学
出身地：愛知県
誕生日：9月5日
趣味：ダンス・カラオケ
特技：フラフープ
将来の夢：アナウンサー
◆「FRESH CAMPUS CONTEST」とは？
「FRESH CAMPUS CONTEST」は、大学・専門学校新入生を対象としたコンテスト。2010年度の初開催からこれまでの歴史の中で、数多くのアナウンサーやタレント・モデルなどを多数輩出してきた。主な出身者には、宇内梨沙（TBSアナウンサー）、上村彩⼦（TBSアナウンサー）、滝菜月（⽇本テレビアナウンサー）、中村麻美（アパレルブランドディレクター）、井⼝綾⼦（タレント）、中川紅葉（女優）、斉藤里奈（モデル・ミス週刊少年マガジン）、長谷川新奈（元AKB48）、南野巴那（女優）、有賀怜香（テレ朝学生キャスター）、榎本ゆいな（タレント）等がいる。
16年目を迎えた今年も多種多様な夢をもつ多くの学生がコンテストに参加。テレビやラジオ、雑誌、大型ファッションショーの出演権なども懸けた厳しい審査を経て、18人のファイナリストが表彰式の舞台に臨んだ。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】