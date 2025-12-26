【モデルプレス ベストドラマアワード2025】「胸キュン男子」部門トップ10を発表
【モデルプレス＝2025/12/26】エンタメ＆ライフスタイルニュースメディア「モデルプレス」は2025年、業界初の全プラットフォーム横断アワード「モデルプレス ベストドラマアワード」を創設。地上波・配信・ショートドラマなど全プラットフォームの作品を対象に読者アンケートを実施した。本記事では11万超えの読者投票、ドラマに精通したインフルエンサー60名の投票、編集部20名による投票などから決定した「胸キュン男子」トップ10を発表する。
【写真】2025年間ドラマ「胸キュン男子」トップ10一覧
1位：「波うららかに、めおと日和」江端瀧昌（本田響矢）…フジテレビ
2位：「40までにしたい10のこと」田中慶司（庄司浩平）…テレビ東京
3位：「恋は闇」設楽浩暉（志尊淳）…日本テレビ
4位：「フェイクマミー」黒木竜馬（向井康二）…TBS
5位：「私の夫と結婚して」鈴木亘（佐藤健）…Prime Video
6位：「グラスハート」坂本一至（志尊淳）…Netflix
7位：「愛の、がっこう。」カヲル（ラウール）…フジテレビ
8位：「匿名の恋人たち」高田寛（赤西仁）…Netflix
9位：「波うららかに、めおと日和」深見龍之介（小関裕太）…フジテレビ
10位：「ちはやふる−めぐり−」白野風希（齋藤潤）…日本テレビ
「波うららかに、めおと日和」（フジテレビ）江端瀧昌（本田響矢）は、まさに令和を代表する“胸キュン男子”として挙げられる。昭和を生きる硬派な彼が、妻・なつ美（芳根京子）との日常を通して愛を知り、不器用ながらも歩み寄る姿がとにかく尊い。クールな佇まいの裏に隠れたピュアさと、なつ美に向けた表情・一挙手一投足が観る者の心を動かした。
＜インフルエンサー審査員コメント＞
そ（@__sososo10 ）
「2025年は江端瀧昌に全ての胸キュンを吸い取られたと思っています。不器用だけど真っ直ぐな愛や、時折見せる嫉妬心に『ずるい…！』と思わずにはいられない。どこか遠くに行ってしまったと思っていた心がときめく感覚がまだここにあった！と思わせてくれた江端瀧昌の破壊力。江端瀧昌というキャラクターは間違いなく今年のベスト胸キュン男子です」
＜読者コメント＞
・「凛々しく硬派な瀧昌が初めて見せる愛しい人に向けた仕草や表情、発する言葉全てが胸キュンな瞬間でした」
・「キリッとした表情もなつ美を愛おしく見つめる甘い眼差しもどれ一つも残らず見惚れてしまう」
・「不器用だからこそたまに出る男らしさがたまりません。“問題大あり”です」
「40までにしたい10のこと」（テレビ東京）の年下部下・慶司（庄司浩平）に“沼る”人も後を絶たない。クールでスマートな外見とは裏腹に、物語が進むほど溢れ出す不器用さに心を掴まれる。言葉はなくとも表情や仕草から、上司・雀（風間俊介）への一途な想いが伝わり、つい応援したくなってしまう魅力を発揮した。
＜読者コメント＞
・「1話の『余裕で抱けます』発言もドキドキでしたが、そんな余裕発言をしていた慶司が最終話、爆走してきて気持ちを伝えてくれた雀さんに突進する勢いで抱きついて泣くところが可愛くて愛おしくてキュンキュンしました。『良かったね』って一緒に抱きしめてあげたくなりました」
・「クールなキャラクターではありましたが、年下ならではの甘えてほしい部分が見え隠れしたり、1話の彼からは想像できないような不器用な立ち回りがもどかしくも魅力的でした。上司であり仕事もできる主人公・雀に対する劣等感だったり自信のなさからくるモヤモヤとした感情がリアルで応援したくなるキャラクターでした」
・「ちょっと人間味のないイケメン、クール、ハイスペ男子かと思ってたら、感情ダダ漏れ大型ワンコだった。このギャップにキュンキュンした」
今年最も視聴者の心をかき乱したであろう「恋は闇」（日本テレビ）の設楽浩暉（志尊淳）。週刊誌のフリーライターでありながら、連続殺人鬼の疑いをかけられている男だ。優しく包み込むような微笑みを見せたかと思えば、ふとした瞬間に冷徹な眼差しを覗かせる。そんな二面性から放たれるミステリアスな色気に翻弄されずにはいられない。
＜読者コメント＞
・「ミステリアスだけど、時折見せる優しさと笑顔、涙にキュンキュンしました」
・「危ない男で好きになってはいけないと分かってるのに沼る男だった」
・「もう言葉では言い表せないくらい毎回毎秒毎シーンで沼らせる言葉、表情、行動をしてきてずるい男だった（笑）」
「フェイクマミー」（TBS）黒木竜馬（Snow Man向井康二）は、ベンチャー企業「RAINBOWLAB」の社長・茉海恵（川栄李奈）を副社長として長年にわたり支える右腕的存在。最初は“偽の母親”薫（波瑠）を敵視するも、彼女の真心に触れて少しずつ心を開いていくように。恋愛主軸の物語ではないが、竜馬のさりげない優しさや、ふとした際に見せる甘い隙にときめく視聴者が多かった。
＜読者コメント＞
・「甘いセリフは言わなくても、相手に寄り添う言葉をくれたり、タイミング良くそばに居てくれるところが沼。心を開いた相手にはとことん尽くすところも健気でキュンとする」
・「恋愛要素がなさそうなキャラだと思っていたのに、さりげない佇まいやセリフ一言が刺さる。今後の恋愛模様が気になってしまうほどに、印象強かったです」
・「最初は偽ママである薫にツンツンしていたのに、薫の人柄に触れて献身的にサポートする姿にときめいてしまう。芽生え始めた2人の恋を全力で応援したくなる！」
「私の夫と結婚して」（Prime Video）鈴木亘（佐藤健）は、主人公・神戸美紗（小芝風花）の復讐劇において重要な役割を果たす存在。最初はクールで無愛想な部長という印象だったが、美紗との関わりが深まるにつれ、彼女へのひたむきな想いを胸に陰ながら支え続ける姿が明らかに。美紗を守るためには命を投げ出す覚悟も持つ亘の一途さに多くの人が心を奪われた。
＜読者コメント＞
・「主人公へ献身的な愛情を注ぐ役どころ。自ら命を犠牲にして愛しい人を守ろうとする決意を秘めながら、眠っている相手に2人で過ごしたいというささやかな将来の夢を優しく語りかけるシーンは胸熱」
・「こんなに命懸けで愛してくれる人なんて、なかなかいません。わかってもらえず不憫なところも含めてキュンキュンしました」
・「仏頂面で一見無愛想に見えるのに、美紗のことを心から愛し守ろうとするその姿に胸ときめきました！」
6位：「グラスハート」坂本一至（志尊淳）
＜読者コメント＞
・「坂本くんの朱音ちゃん（宮崎優／※「崎」は正式には「たつさき」）を見る視線に、いちいちキュンしてました。『好きすぎて窒息しそう』は名言です」
・「何人が窒息した？あれで窒息しない人はいないはず！」
7位：「愛の、がっこう。」カヲル（ラウール）
＜読者コメント＞
・「色っぽさと純粋さのどちらも兼ね備えていて、とても魅力的でした」
・「『チワワ先生！』と愛実先生（木村文乃）のことを呼ぶ姿は年下大型犬男子すぎて胸キュンでした」
8位：「匿名の恋人たち」高田寛（赤西仁）
＜読者コメント＞
・「主人公・ハナ（ハン・ヒョジュ）が恋する寛を演じた赤西仁さんの一層増した色気と男らしさに毎回キュンキュンしました。久しぶりに日本ドラマで彼の出演を見ることができて嬉しかったです」
・「セクシーなシーンはほぼないのに、立っているだけで色気が滲み出て、それでいて優しい。存在自体が魅力的すぎる」
9位：「波うららかに、めおと日和」深見龍之介（小関裕太）
＜読者コメント＞
・「女性の扱いに慣れている女たらしな人かと思いきや、芙美子さん（山本舞香）にすごく一途で時々振り回される様子が観ていてキュンキュンでした！」
・「深見さんの自信満々な態度の中でも不意に見せる優しさや気遣いにキュンキュンさせられました」
10位：「ちはやふる−めぐり−」白野風希（齋藤潤）
＜読者コメント＞
・「主人公を見守りながら秘めた恋心のようなものと自分の野心が見え隠れしているのがかっこよかったから」
・「高校生らしい、本人には伝わらずとも見ていてキュンキュンする隠しきれない気持ちがリアルで可愛くて良かったです。この年代にしか出せない胸キュンでした」
モデルプレスでは2025年、これまで培ってきた読者参加型企画「モデルプレスランキング」の熱量とノウハウを結集させ、ドラマ界の新たな指標となる「モデルプレス ベストドラマアワード」を創設。本アワードは、視聴者の多岐にわたるドラマ体験を反映し、地上波・配信・ショートドラマなど全プラットフォームの作品を評価対象としている。日本国内におけるドラマアワードとして、全20部門以上の賞で地上波・配信・ショートドラマの作品を横断して評価・ランキング化したアワードは、本アワードが業界初となる。（※自社調べ：2025年10月時点）（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆「胸キュン男子」部門トップ10
1位：「波うららかに、めおと日和」江端瀧昌（本田響矢）…フジテレビ
2位：「40までにしたい10のこと」田中慶司（庄司浩平）…テレビ東京
3位：「恋は闇」設楽浩暉（志尊淳）…日本テレビ
4位：「フェイクマミー」黒木竜馬（向井康二）…TBS
5位：「私の夫と結婚して」鈴木亘（佐藤健）…Prime Video
6位：「グラスハート」坂本一至（志尊淳）…Netflix
7位：「愛の、がっこう。」カヲル（ラウール）…フジテレビ
8位：「匿名の恋人たち」高田寛（赤西仁）…Netflix
9位：「波うららかに、めおと日和」深見龍之介（小関裕太）…フジテレビ
10位：「ちはやふる−めぐり−」白野風希（齋藤潤）…日本テレビ
◆1位：「波うららかに、めおと日和」江端瀧昌（本田響矢）
「波うららかに、めおと日和」（フジテレビ）江端瀧昌（本田響矢）は、まさに令和を代表する“胸キュン男子”として挙げられる。昭和を生きる硬派な彼が、妻・なつ美（芳根京子）との日常を通して愛を知り、不器用ながらも歩み寄る姿がとにかく尊い。クールな佇まいの裏に隠れたピュアさと、なつ美に向けた表情・一挙手一投足が観る者の心を動かした。
＜インフルエンサー審査員コメント＞
そ（@__sososo10 ）
「2025年は江端瀧昌に全ての胸キュンを吸い取られたと思っています。不器用だけど真っ直ぐな愛や、時折見せる嫉妬心に『ずるい…！』と思わずにはいられない。どこか遠くに行ってしまったと思っていた心がときめく感覚がまだここにあった！と思わせてくれた江端瀧昌の破壊力。江端瀧昌というキャラクターは間違いなく今年のベスト胸キュン男子です」
＜読者コメント＞
・「凛々しく硬派な瀧昌が初めて見せる愛しい人に向けた仕草や表情、発する言葉全てが胸キュンな瞬間でした」
・「キリッとした表情もなつ美を愛おしく見つめる甘い眼差しもどれ一つも残らず見惚れてしまう」
・「不器用だからこそたまに出る男らしさがたまりません。“問題大あり”です」
◆2位：「40までにしたい10のこと」田中慶司（庄司浩平）
「40までにしたい10のこと」（テレビ東京）の年下部下・慶司（庄司浩平）に“沼る”人も後を絶たない。クールでスマートな外見とは裏腹に、物語が進むほど溢れ出す不器用さに心を掴まれる。言葉はなくとも表情や仕草から、上司・雀（風間俊介）への一途な想いが伝わり、つい応援したくなってしまう魅力を発揮した。
＜読者コメント＞
・「1話の『余裕で抱けます』発言もドキドキでしたが、そんな余裕発言をしていた慶司が最終話、爆走してきて気持ちを伝えてくれた雀さんに突進する勢いで抱きついて泣くところが可愛くて愛おしくてキュンキュンしました。『良かったね』って一緒に抱きしめてあげたくなりました」
・「クールなキャラクターではありましたが、年下ならではの甘えてほしい部分が見え隠れしたり、1話の彼からは想像できないような不器用な立ち回りがもどかしくも魅力的でした。上司であり仕事もできる主人公・雀に対する劣等感だったり自信のなさからくるモヤモヤとした感情がリアルで応援したくなるキャラクターでした」
・「ちょっと人間味のないイケメン、クール、ハイスペ男子かと思ってたら、感情ダダ漏れ大型ワンコだった。このギャップにキュンキュンした」
◆3位：「恋は闇」設楽浩暉（志尊淳）
今年最も視聴者の心をかき乱したであろう「恋は闇」（日本テレビ）の設楽浩暉（志尊淳）。週刊誌のフリーライターでありながら、連続殺人鬼の疑いをかけられている男だ。優しく包み込むような微笑みを見せたかと思えば、ふとした瞬間に冷徹な眼差しを覗かせる。そんな二面性から放たれるミステリアスな色気に翻弄されずにはいられない。
＜読者コメント＞
・「ミステリアスだけど、時折見せる優しさと笑顔、涙にキュンキュンしました」
・「危ない男で好きになってはいけないと分かってるのに沼る男だった」
・「もう言葉では言い表せないくらい毎回毎秒毎シーンで沼らせる言葉、表情、行動をしてきてずるい男だった（笑）」
◆4位：「フェイクマミー」黒木竜馬（向井康二）
「フェイクマミー」（TBS）黒木竜馬（Snow Man向井康二）は、ベンチャー企業「RAINBOWLAB」の社長・茉海恵（川栄李奈）を副社長として長年にわたり支える右腕的存在。最初は“偽の母親”薫（波瑠）を敵視するも、彼女の真心に触れて少しずつ心を開いていくように。恋愛主軸の物語ではないが、竜馬のさりげない優しさや、ふとした際に見せる甘い隙にときめく視聴者が多かった。
＜読者コメント＞
・「甘いセリフは言わなくても、相手に寄り添う言葉をくれたり、タイミング良くそばに居てくれるところが沼。心を開いた相手にはとことん尽くすところも健気でキュンとする」
・「恋愛要素がなさそうなキャラだと思っていたのに、さりげない佇まいやセリフ一言が刺さる。今後の恋愛模様が気になってしまうほどに、印象強かったです」
・「最初は偽ママである薫にツンツンしていたのに、薫の人柄に触れて献身的にサポートする姿にときめいてしまう。芽生え始めた2人の恋を全力で応援したくなる！」
◆5位：「私の夫と結婚して」鈴木亘（佐藤健）
「私の夫と結婚して」（Prime Video）鈴木亘（佐藤健）は、主人公・神戸美紗（小芝風花）の復讐劇において重要な役割を果たす存在。最初はクールで無愛想な部長という印象だったが、美紗との関わりが深まるにつれ、彼女へのひたむきな想いを胸に陰ながら支え続ける姿が明らかに。美紗を守るためには命を投げ出す覚悟も持つ亘の一途さに多くの人が心を奪われた。
＜読者コメント＞
・「主人公へ献身的な愛情を注ぐ役どころ。自ら命を犠牲にして愛しい人を守ろうとする決意を秘めながら、眠っている相手に2人で過ごしたいというささやかな将来の夢を優しく語りかけるシーンは胸熱」
・「こんなに命懸けで愛してくれる人なんて、なかなかいません。わかってもらえず不憫なところも含めてキュンキュンしました」
・「仏頂面で一見無愛想に見えるのに、美紗のことを心から愛し守ろうとするその姿に胸ときめきました！」
◆6位〜10位の読者コメント一挙紹介
6位：「グラスハート」坂本一至（志尊淳）
＜読者コメント＞
・「坂本くんの朱音ちゃん（宮崎優／※「崎」は正式には「たつさき」）を見る視線に、いちいちキュンしてました。『好きすぎて窒息しそう』は名言です」
・「何人が窒息した？あれで窒息しない人はいないはず！」
7位：「愛の、がっこう。」カヲル（ラウール）
＜読者コメント＞
・「色っぽさと純粋さのどちらも兼ね備えていて、とても魅力的でした」
・「『チワワ先生！』と愛実先生（木村文乃）のことを呼ぶ姿は年下大型犬男子すぎて胸キュンでした」
8位：「匿名の恋人たち」高田寛（赤西仁）
＜読者コメント＞
・「主人公・ハナ（ハン・ヒョジュ）が恋する寛を演じた赤西仁さんの一層増した色気と男らしさに毎回キュンキュンしました。久しぶりに日本ドラマで彼の出演を見ることができて嬉しかったです」
・「セクシーなシーンはほぼないのに、立っているだけで色気が滲み出て、それでいて優しい。存在自体が魅力的すぎる」
9位：「波うららかに、めおと日和」深見龍之介（小関裕太）
＜読者コメント＞
・「女性の扱いに慣れている女たらしな人かと思いきや、芙美子さん（山本舞香）にすごく一途で時々振り回される様子が観ていてキュンキュンでした！」
・「深見さんの自信満々な態度の中でも不意に見せる優しさや気遣いにキュンキュンさせられました」
10位：「ちはやふる−めぐり−」白野風希（齋藤潤）
＜読者コメント＞
・「主人公を見守りながら秘めた恋心のようなものと自分の野心が見え隠れしているのがかっこよかったから」
・「高校生らしい、本人には伝わらずとも見ていてキュンキュンする隠しきれない気持ちがリアルで可愛くて良かったです。この年代にしか出せない胸キュンでした」
◆モデルプレス ベストドラマアワード
モデルプレスでは2025年、これまで培ってきた読者参加型企画「モデルプレスランキング」の熱量とノウハウを結集させ、ドラマ界の新たな指標となる「モデルプレス ベストドラマアワード」を創設。本アワードは、視聴者の多岐にわたるドラマ体験を反映し、地上波・配信・ショートドラマなど全プラットフォームの作品を評価対象としている。日本国内におけるドラマアワードとして、全20部門以上の賞で地上波・配信・ショートドラマの作品を横断して評価・ランキング化したアワードは、本アワードが業界初となる。（※自社調べ：2025年10月時点）（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】