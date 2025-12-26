セーラー万年筆は、書いた文字をはがして消せる「ケセラ ボールペン」を、2026年2月21日より発売します。インクの色はブラック・レッド・ブルーの3色で、実売価格は各330円（税込）。

「ケセラ ボールペン」

記事のポイント 従来は、摩擦熱によりインク色が変化して消せるタイプのボールペンが主流でしたが、この「ケセラ」は“はがして消す”という新たな方法を採用。熱に強く、長期間の保存にも対応します。

本製品は、文具メーカー3社（プラス、ぺんてる、セーラー万年筆）共同開発のインク「Que Será」（ケセラ）を搭載した“はがして消せる”ボールペン。

大粒子・低粘度の「顔料インク」により、今までにはなかった新発想の「はがして消す」という消去法を実現。物理的に消せるので温度など環境の変化に影響されずに「安定した記録」が可能です。

インクが乾いたあとに専用の消し具で擦ると、紙面上からはがし取られて、書いた文字を消すことができます。

耐水性・耐光性のある水性顔料インクで水に強く、濃くてきれいな発色です。はがさない限りは書いた文字が消えることはありませんので、長く残したい書き物にも優れています。

マスキング（白抜き）ができ、ケセラボールペンとカラーペンを使えば、多彩なマーキングや、着彩表現が可能です。

セーラー万年筆 「ケセラ ボールペン」 発売日：2026年2月21日 実売価格：330円（税込）

