アイナ・ジ・エンド、10年目の活動振り返る 楽曲「革命道中」に込めた想いとは【第67回輝く！日本レコード大賞】
【モデルプレス＝2025/12/26】12月30日よる5時30分から4時間半にわたり東京・渋谷の新国立劇場より生放送される「第67回輝く！日本レコード大賞」（TBS）。この度、「優秀作品賞」を受賞したアイナ・ジ・エンドのインタビューが公開された。
【写真】今年の「レコ大」出演アーティスト＆歌唱曲一覧
先日、2025年の「日本レコード大賞」候補となる「優秀作品賞」、「最優秀新人賞」候補となる「新人賞」など各賞受賞者＆受賞曲が発表された。番組の総合司会には、安住紳一郎TBSアナウンサーと俳優の川口春奈が決定している。
― 今年の総括をお願いします。
自分でアイナ・ジ・エンドと名付けて今年で10年目でした。「革命道中」という楽曲をリリースして、日本を超えて世界の各国で聞いていただけるようになったり、10年目でやっとちょっと芽が出てきたような気がします。そんな1年でした。
― 来年の抱負を教えてください。
つい最近、「東京ガーデンシアター」という自分の憧れていた会場でワンマンライブが成功できたので、来年も自分が憧れているような場所でワンマンライブをやってみたいなと思います。
― 番組テーマは「今、響き合う時」。今年一番心がトキメいた瞬間は？
2025年になってから、ショート動画をたくさん撮ることに挑戦していたんですけど、あの短い尺の間でも一緒にコラボしてくれる人と共鳴できるんだっていうのを、何回も肌身で感じさせていただいたので、とても楽しいし、いい経験だったなと思います。
― 今年頑張った自分へのご褒美に食べたいご飯はなんですか？
たこ焼きを家で焼いて食べるのが今のご褒美な気がします。（材料は）チーズ、おもち、大きめのタコ、天かすです。
― 放送当日◯◯やります！宣言をお願いします。
革命道中はいろんなバージョンで披露してきたんですけれど、当日は特別なお衣装でパフォーマンスをしたいな、と企んでおります。
― 最後に、楽曲に込めた想いを教えてください。
革命への道中、まさにこれを描きました。自分自身が夢を叶えたい気持ちでがむしゃらに走っている状況なので、そこを描いてみたんですけど、自分1人で頑張るよりかは大切な人を守るような、そういう意気込みの方が強くなれるんじゃないかっていう。そういった心模様も描いているので、これからも自分1人のために戦うんじゃなくて、誰かを守るためにとか、そういう気持ちで歌っていきたい楽曲です。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】今年の「レコ大」出演アーティスト＆歌唱曲一覧
◆「第67回 輝く！日本レコード大賞」
先日、2025年の「日本レコード大賞」候補となる「優秀作品賞」、「最優秀新人賞」候補となる「新人賞」など各賞受賞者＆受賞曲が発表された。番組の総合司会には、安住紳一郎TBSアナウンサーと俳優の川口春奈が決定している。
◆アイナ・ジ・エンド インタビュー
― 今年の総括をお願いします。
自分でアイナ・ジ・エンドと名付けて今年で10年目でした。「革命道中」という楽曲をリリースして、日本を超えて世界の各国で聞いていただけるようになったり、10年目でやっとちょっと芽が出てきたような気がします。そんな1年でした。
― 来年の抱負を教えてください。
つい最近、「東京ガーデンシアター」という自分の憧れていた会場でワンマンライブが成功できたので、来年も自分が憧れているような場所でワンマンライブをやってみたいなと思います。
― 番組テーマは「今、響き合う時」。今年一番心がトキメいた瞬間は？
2025年になってから、ショート動画をたくさん撮ることに挑戦していたんですけど、あの短い尺の間でも一緒にコラボしてくれる人と共鳴できるんだっていうのを、何回も肌身で感じさせていただいたので、とても楽しいし、いい経験だったなと思います。
― 今年頑張った自分へのご褒美に食べたいご飯はなんですか？
たこ焼きを家で焼いて食べるのが今のご褒美な気がします。（材料は）チーズ、おもち、大きめのタコ、天かすです。
― 放送当日◯◯やります！宣言をお願いします。
革命道中はいろんなバージョンで披露してきたんですけれど、当日は特別なお衣装でパフォーマンスをしたいな、と企んでおります。
― 最後に、楽曲に込めた想いを教えてください。
革命への道中、まさにこれを描きました。自分自身が夢を叶えたい気持ちでがむしゃらに走っている状況なので、そこを描いてみたんですけど、自分1人で頑張るよりかは大切な人を守るような、そういう意気込みの方が強くなれるんじゃないかっていう。そういった心模様も描いているので、これからも自分1人のために戦うんじゃなくて、誰かを守るためにとか、そういう気持ちで歌っていきたい楽曲です。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】