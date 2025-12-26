えなこ“胸元にサイコロ”壺振り師コスプレ姿など公開「目のやり場に困る」「破壊力すごい」と反響
【モデルプレス＝2025/12/26】コスプレイヤーのえなこが12月24日、自身のYouTubeチャンネルを更新。雑誌「ヤングチャンピオン」（秋田書店）2026年新年2月号のグラビア撮影の現場を公開し、反響を呼んでいる。
31歳コスプレイヤー「目のやり場に困る」セクシー壺振り師コスプレ姿
えなこは「ヤングチャンピオン」のオフショット動画として、撮影中の様子を動画で投稿。肩をはだけサラシで胸を巻いた着物の女壺振り師姿やキセルを手にした花魁風ポーズ、チャイナドレスをイメージしたビキニ姿で麻雀を打つ様子、ドル札の束を持ったアメリカンフラッグの水着姿など、美しいボディが際立つ大胆なコスチューム姿を次々と披露している。
また撮影中にはサイコロが胸の中に入るというハプニングもあり、驚いたリアクションをするえなこを見ることができる。
この投稿に、ファンからは「破壊力すごい」「目のやり場に困る」「どのコスチュームも似合いすぎ」「まさに七変化」「ドキドキしっぱなし」「目の保養です」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
