Mrs. GREEN APPLE 若井滉斗、ドイツでのメンバーオフショット公開にファン歓喜「3ショット良すぎる」
人気ロックバンド・Mrs. GREEN APPLEのギタリスト、若井滉斗が25日に自身のInstagramを更新。メンバーとドイツを訪れた際のオフショットを公開し、ファンの間で話題となっている。
若井は「ワー！」と、クリスマスやドイツ国旗などの絵文字を添えて投稿。番組収録で訪れたというドイツでの思い出を写真で振り返った。
公開された写真には、ギターがずらりと並ぶ店内で物色する自身の後ろ姿や、ハットを手に持ち笑顔を見せるソロショットが収められている。また、メンバーの大森元貴、藤澤涼架と共に、クリスマスマーケットと思われる広場で和やかに過ごす様子も披露された。
さらに、大きなクリスマスツリーの前で独特なポーズを決める藤澤を若井が撮影し、その2人を大森が見守るという、3人の仲の良さが伝わる一枚も。投稿は、街並みを見下ろす3人のエモーショナルな後ろ姿の写真で締めくくられている。
この投稿には、ファンから「3ショット良すぎる泣泣」「あんなテンション上がってるひろぱ見れて嬉しかった♡」「アナザースカイ最高に素敵番組でした」「最高に嬉しそうで可愛いです」といった声が多数寄せられている。
