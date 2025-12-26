【ユニクロの赤】が冬に映える♡ 大人に似合う「シャレ見えトップス」

重たくなりがちな冬コーデには、1点投入でパッと明るくなれるカラーアイテムが便利。なかでも【ユニクロ】の赤トップスは、華やかさと使い勝手の良さが絶妙で、大人のコーデに取り入れやすいのが魅力です。今回ピックアップしたのは、スウェット感覚で着られるセーターや、さりげないヘンリーネックがオシャレなリブTシャツなど、カジュアルコーデで役立ちそうなトップス。オシャレさんたちの着こなしテクニックにも注目です。

スウェット感覚で着られる楽ちんさがGOOD

【ユニクロ】「スムースコットンクルーネックセーター」\3,990（税込）

スウェットシャツのような気軽さで着られるのに、ニットならではのきちんと感も備えた、大人にちょうどいいセーター。コットン100%素材なので、ウールのチクチクが苦手な人でも取り入れやすそうです。鮮やかなレッドが顔まわりを華やかに盛り上げてくれるから、パンツを合わせるだけのワンツーコーデでもオシャレな印象に。ボトムスをトレンドのブラウンにすれば、今っぽさと遊び心どちらも欲張れるスタイルが完成します。

華やかさとこなれ感の絶妙バランスがオシャレ

【ユニクロ】「リブヘンリーネックT / 長袖」\1,990（税込）

ヘンリーネックのデザインが、さりげないシャレ感をプラスしてくれるリブTシャツ。ベストやカーディガンとのレイヤードにも使いやすく、1枚あると着こなしの幅が広がりそうです。ほんのり深みのあるレッドで主張しすぎず、大人のコーデに自然となじむのが嬉しいポイント。ジーンズに合わせて日常コーデに、スラックスでお出かけ仕様にと、その日の気分に合わせた着こなしもできそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kanaripo216様、@shocogram__様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M