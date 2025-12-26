【グッチ】新時代の幕開けを告げる。デムナによる初コレクションのPop-Upを開催

【グッチ】の新クリエイティブ・ディレクターに就任したデムナ。彼が初めて手掛けたコレクション「La Famiglia（ラ ファミリア）」。大胆に、セクシーに、華やかに、挑戦的に、【グッチ】の「Gucciness（グッチらしさ）」を探求する試みです。2026年1月にはこのコレクションのPop-Upショップが開催されます。デムナの初となるコレクションから注目のアイテムをご紹介します。

【グッチ】の「Gucciness（グッチらしさ）」を探求するコレクション

ブランドの伝統を受け継ぐシグネチャーアイテムやモチーフは再解釈され、新たな表情を見せます。

左｜バッグ「GUCCI BAMBOO 1947」Large\814,000、右｜バッグ「GUCCI BAMBOO 1947」Medium\693,000

1947年に誕生し、今なお進化を続ける「グッチ バンブー 1947」。丸みを帯びた新しいプロポーションになり、ハンドルだけでなくクロージャーもバンブーになっています。

左｜ブーツ\363,000、右上｜バッグ「GUCCI JACKIE 1961」\308,000、右下｜ベルト\82,500

ブランド創設者グッチオ・グッチのイニシャルを冠したGGパターンは、バッグやシューズのみならず、小物まであらゆるアイテムにあしらわれ、全身を彩ります。

スカーフ各\101,200

フローラ パターンは変わらぬ美しさで咲き誇り、あるいは夜を思わせる新たな解釈で姿を現します。

左｜パンプス\176,000、右｜パンプス\242,000

かかとを踏んで履くソフトレザーのパンプスは、「完璧さの中にある意図的な抜け感、計算された自然体」を体現。

左上｜ブレスレット\385,000、右上｜リング\159,500、左下｜リング\151,800、右下｜ブレスレット\335,500

ファッションジュエリーは壮麗なマキシマリズムで表現され、エネルギッシュなムードを醸し出しています。

阪急うめだ本店、伊勢丹新宿店でPop-Upショップを開催

コレクション「La Famiglia」のアイテムを取り揃えた期間限定Pop-Upショップ「Gucci La Famiglia」を2016年1月から、阪急うめだ本店、伊勢丹新宿店で開催。

左｜ピンブローチ\71,500、右｜ピアス\49,500

Pop-Upショップ限定アイテムとしてピンブローチとピアスが登場。デムナによる初のコレクションに触れられる貴重な機会、ぜひ足を運んで。

Pop-Upショップ「Gucci La Famiglia」

日時／2026年1月21日（水）～2月3日（火）

場所／阪急うめだ本店 1階 コトコトステージ11

日時／2026年1月28日（水）～2月10日（火）

場所／伊勢丹新宿店 本館1階 ザ・ステージ

※価格はすべて税込みです