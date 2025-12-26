俳優トム・クルーズが、自身の出演作で「全キャラクターのセリフまで把握している」ほど徹底した準備をしていることを、映画監督のキャメロン・クロウが明かした。「ザ・エージェント」と「バニラ・スカイ」でトムと2度タッグを組んだクロウが、トムとの仕事を「本当に気持ちがいい」と振り返っている。



【写真】若い頃のトム･クルーズが美しすぎる！

クロウは英アンカット誌の取材で、「トム・クルーズは監督ではないし、本人もそう言う。だからこそ監督を全面的に信頼してくれる」と語り、トムが指示に対して常にオープンで、どんな提案にも挑戦する姿勢を称賛した。「彼は誰の仕事も理解していて、全キャラクターのセリフまで把握している。現場の全員を支える存在なんだ」と述べ、トムが多くの映画人から信頼される理由を説明した。



さらにクロウは、トムが音楽を使って演技に集中する独特のスタイルを持っていることにも触れ、「彼は音楽を流しながら演じる。たとえばレディオヘッドの『OK コンピューター』をかけてシーンに入るんだ」「『バニラ・スカイ』のサウンドトラックの音楽は、僕たち皆が愛したもので、キャストたちはそれを流しながら演技したんだ」「音楽が流れていると、シーンに違う感覚が生まれる。それが作品をより良くしてくれた」と語った。



かつてトムは失読症で、台本を覚えるのに苦労したことを明かしている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）