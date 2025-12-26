食楽web

クリスマスもあっという間に終わり、あとは年末が過ぎる＆年始が来るのを待つばかりとなりました。実家への帰省だけでなくお世話になった方への挨拶回りでも、ちょっと気の利いた手土産を用意して向かいたいですよね。

その際に品川駅を利用する人も多いと思います。そんなときは、品川駅を降りずに立ち寄ることができるエキナカ施設・エキュート品川でギフト選びをしてみては？ 今回は各ショップが販売している新春限定スイーツの中から、贈って喜ばれ自分用に嬉しいオススメの6品を紹介します。

ピスタ アンド トーキョー「ピスタチオサンド」

「ピスタチオサンド」5枚入 1,350円/「ピスタチオ ショコラテリーヌ」：1本（約200g）3,348円

2026年1月4日までの期間限定でエキュート品川に出店しているピスタチオスイーツ専門店『ピスタ アンド トーキョー』では、「ピスタチオサンド」と「ピスタチオ ショコラテリーヌ」を忘れずにチェック。

「ピスタチオサンド」はピスタチオを練り込んだラングドシャクッキーでピスタチオ風味のチョコを5層に重ね合わせた贅沢なスイーツ。チョコレートのフレーバーはピスタチオとフランボワーズの2種類があり、単独5枚入の他に2種類セットの10枚入「ピスタチオサンド アソート」（2,484円）も用意されています。

一方の「ピスタチオ ショコラテリーヌ」は、ホワイトチョコにピスタチオペーストを練り込んだスイーツテリーヌ。なめらかで濃密な味わいをじっくりと舌の上で溶かしていけば、至高の多幸感が口いっぱいに広がります。

●DATA

出店エリア：1F イベントスペース「プレミアムセレクト」

販売（出店）期間：2025年12月26日（金）～2026年1月4日（日）

ベリールビーカット「いちごカカオサンド」

4個入 1,296円/8個入 2,538円

いちごスイーツ専門店『VERY RUBY CUT（ベリールビーカット）』では、冬限定の新作「いちごカカオサンド」を発売。イタリア産サブリナ苺のコンフィチュールとショコラクリームを“ダブルメルト製法”で仕上げ、ココア風味のしっとりクッキーでサンドしています。大切な方へのギフトにはもちろん、年明けから美味しいスタートダッシュを決めたい自分への極上糖分チャージ用スイーツとしてもオススメの逸品です。

●DATA

出店エリア：1F いろどりフード＆スイーツ

販売期間：2025年12月19日（金）～2026年2月28日（土）頃

フィオラッテ「シーズナルギフト・ホープ（サンドクッキー）」

18枚入 2,376円

ラテアート・スイーツ専門店『FiOLATTE（フィオラッテ）』より発売中の「シーズナルギフト・ホープ（サンドクッキー）」は、お店の看板スイーツ「サンドクッキー」を年末年始用にパッケージ。サンドクッキーは、さっくりと焼き上げたショコラクッキーでマスカルポーネチョコをサンドした一品です。

18枚入と多めに入っていますので、ギフトだけでなく職場でのお茶請け用スイーツにもよさそう。

●DATA

出店エリア：1F いろどりフード＆スイーツ

販売期間：2025年12月1日（月）～ ※なくなり次第販売終了

坂角総本舗「LOVE ebby！ TOKYO」

21g入スタンドパック 432円

創業137年目を迎えた愛知発の老舗和菓子店『坂角総本舗』では、東京限定のエビチップス「LOVE ebby！ TOKYO（ラブエビー！トウキョウ）」を発売しています。

原材料の約6割に天然海老を使用し、国産黒のりを加えてカラリと揚げた一品は、サクッと軽やかな食感とエビの旨味がぎゅっと詰まった味わい。お客さんから寄せられた再出店への要望に応え、約1年ぶり2度目となるエキュート品川への降臨を果たした注目のショップ。スルーしてしまう手はありませんよ！

お店では21g入パックの他に、6袋入（777円）、10袋入（1,296円）、スリーブセット10袋入×2箱（2,700円）、オリジナルエコバッグ付き24袋入（3,240円）と、豊富なラインナップで展開しています。

●DATA

出店エリア：1F いろどりフード＆スイーツ内 イベントスペース「ひとめぼれシアター」

販売（出店）期間：2025年12月22日（日）～2026年1月4日（日）

ブール アンジュ「ガレット・デ・ロワ（プレーン/ピスタチオ）」

プレーン：ホール 2,484円 / 1/4カット 621円 ピスタチオ：ホール 2,700円 / 1/4カット 675円

ブーランジェリー『BOUL釻ANGE（ブール アンジュ）』からは、新春限定スイーツ「ガレット・デ・ロワ」に注目です。

ラム酒で香り豊かに仕上げたアーモンドクリームをパイ生地で包んだ「プレーン」と、ピスタチオダマンドとラズベリージャムをアーモンドクリームとともにパイ生地でくるんで焼き上げた「ピスタチオ」の2種類を用意。

直径約15cmのホールサイズに加え、気軽に楽しめる1/4サイズも。香ばしいパイ生地の食感と華やかな香り、なめらかでコク深いアーモンドクリームの味わいで、新春の厳かなひと時を充実の時間に変えてみては？

●DATA

出店エリア：1F いろどりフード＆スイーツ

販売期間：2025年12月26日（金）～ ※期間限定・なくなり次第販売終了

ココリス「サンドクッキー『ヘーゼルナッツと木苺』」＆「ココリスパイ『ジャンドゥーヤとピスタチオ』」

「ヘーゼルナッツと木苺」6個入 1,560円他

東京駅の人気スイーツブランド『COCORIS（ココリス）』が、エキュート品川に待望の初出店。年明け1月12日までの期間限定で「サンドクッキー『ヘーゼルナッツと木苺』」と「ココリスパイ『ジャンドゥーヤとピスタチオ』」を販売します。

「サンドクッキー」は「ヘーゼルナッツ」と「木苺」の2種類を各3個、計6個をパッケージ。ギフトに選びやすい10個入（2,590円）と16個入（4,160円）も販売しており、贈り先に合わせたチョイスが可能です。

「ジャンドゥーヤとピスタチオ」8枚入 2,000円

もう一品の「ココリスパイ『ジャンドゥーヤとピスタチオ』」は、こちらも2種類のフレーバーをセットにしたオリジナルパイ。どちらも4枚ずつの計8枚がパッケージされています。

●DATA

出店エリア：1F イベントスペース

販売（出店）期間：2025年12月26日（金）～2026年1月12日（月・祝）