俳優の天海祐希（５８）が２６日、都内で主演映画「緊急取調室 ＴＨＥ ＦＩＮＡＬ」の初日舞台あいさつに登壇した。

天海は「昨日はワクワクとドキドキで寝られなかった」と笑顔。今作は出演者の逮捕で公開延期と再撮影を余儀なくされており、小日向文世は、公開日を無事に迎えることができたことに「ついに、まさかと思ってたけど」と驚いてみせた。天海は「何がまさかですか」とキレキレにツッコんでいた。

トークでは天海が「これのおかげで怖いってイメージが浸透してるんですよ」と嘆く場面も。田中哲司が「怖さはあるけど、もともとは暖かい本当に優しい人」と愛のあるいじりでフォローすると、小日向文世が「芝居への向かい方がすごいんですよ。（撮影）最終日に、まだ監督に『ここね』って言ってるんですよ、あと１カットでおしまいなのに、俺もうびっくりした。普通終わりならもう適当でいいや〜ってなるのに」と身振りを付けて笑わせた。

今シリーズには１８年に急逝した大杉漣さんが出演していた。キャスト陣が大杉さんを思って涙する中、天海も「初日を迎えられたことは全ての方からのプレゼント。漣さんが力を貸してくれたと思う」と瞳を潤ませていた。