ブルーティジャパンは、公式ECサイトで「BLUETTI 年末年始セール」を開始した。数量限定の福袋や購入金額に応じた特典、抽選会が用意されている。

数量限定の新春福袋は「松・竹・梅」の3種類をラインアップ。いずれもメインのポータブル電源に「お楽しみ秘密アイテム」が付属するセットで、無くなり次第終了となる。

BLUETTI新春福袋

「梅」は容量768Whのポータブル電源「AORA 80」に秘密アイテム2点が加わり、価格は5万9888円。

AORA 80

「竹」は容量2048Whの「AC200L」と秘密アイテム3点のセット。11万9888円で提供される。

AC200L

「松」はマスターモジュール「AC300」と拡張バッテリー「B300K」を組み合わせた家庭用バックアップ電源システムに、秘密アイテム4点が付属して22万9888円となる。

AC300とB300Kのセット

いずれのバッテリーも使用電池はリン酸鉄リチウムイオンで、高い耐久性や安全性が図られている。

Amazonでもセール

編集部で確認したところ、福袋に含まれるポータブル電源などはAmazon.co.jpでも割引価格で購入できる。

「梅」（5万9888円）に含まれるポータブル電源「AORA 80」は6万9800円→4万6800円、「松」に含まれる家庭用バックアップ電源「AC300」＋「B300K」のセットは19万9800円→16万9800円で購入できる。

なお、「竹」（11万9888円）に含まれるポータブル電源「AC200L」は単品価格が18万9800円と割引価格ではないものの、AC200Lと200Wソーラーパネルのセットは19万9800円→10万9800円となっている。

抽選会

2000円オフクーポンや5％オフクーポン、アウトドア食器セットなどが当たるルーレット抽選会を公式サイトで開催する。新規のメールマガジン登録で3回、5000ポイントごとに1回（最大3回）抽選に参加できる。

ポイントは商品購入100円ごとに10ポイント付与され、SNSのフォローやサイトへのチェックインでも獲得できる。

プレゼントキャンペーン

セール期間中の購入金額が15万円以上で「Handsfree 1」が、25万円以上で「AC50B」が、35万円以上で「AC70」が進呈される。

また、新年の願い事とメールアドレスを投稿すると、ポータブル電源が2名に当たる。