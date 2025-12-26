【MステSUPER LIVE】ACEesメンバーが櫻井翔と「大学の学部も一緒」 嵐カバーで「Troublemaker」披露
5人組グループ・ACEes（浮所飛貴・那須雄登・作間龍斗・深田竜生・佐藤龍我）が、26日に生放送するテレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション SUPER LIVE 2025』（後4：30〜後11：10）に出演した。
【一覧】超豪華！『MステSUPER LIVE 2025』出演アーティスト全65組
ACEesは、先輩である嵐のカバーで「Troublemaker」とアメリカで楽曲制作したという「Biggest Party」の2曲を披露。パフォーマンス前のトークでは、メンバーの那須が嵐のファンクラブにも入っていたといい、櫻井翔と「大学の学部も一緒で」と告白。「嵐さんのことをリスペクトしているので、精一杯頑張ります」と意気込みを語った。
同番組では、今年も豪華アーティストが千葉・幕張メッセとテレビ朝日に集結。再放送なし、見逃し配信もなしの“この日限りの白熱の生ライブ”を、6時間40分の生放送で届ける。
