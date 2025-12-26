◆ウィンターカップ ▽男子３回戦 東山７０―６０駒大苫小牧（２６日・東京体育館）

駒大苫小牧は、東山（京都）の地力に押し切られ３回戦で敗退。初の８強進出はならなかった。

最後の３ポイントが、美しい放物線を描きネットを揺らした。直後の終了のブザーに、ＰＧ宮森昊太（３年）は相手選手と抱き合い、健闘をたたえ合った。「僕たちの中では一番いいゲームができて、僕も最後のクオーターには持ち味が出てきた。結果的には負けてしまったけど、内容は僕たちの方がよかったと思いますし、あそこまで苦しめられたのは、僕たちの今後にも、来年のチームにもつながっていくのかなと思います」と涙を流した。

田島範人ヘッドコーチ（ＨＣ）は「残り５分まではプラン通りに来ていた。クロージングがうまくいかなかったというか、相手の方が上手でしたね」と悔しさをにじませた。「今日は４０分を８分割して、５分ごとのシナリオを書いて、オフェンスとディフェンスのテーマを持って」と明かしたように、思惑通りの展開。第３クオーター（Ｑ）で一時５点のリードを奪うなど、２点のビハインドで第４Ｑに入った。

第４Ｑに入ると、試合序盤でシュート精度を欠いていた宮森が爆発。残り６分５７秒で２本目の３ポイントを沈め、５０―４９と逆転。残り６分の時点で５２―５２の同点と、一歩も引かずにやり合った。しかし、ここから東山に連続３ポイントなどでじわじわリードを広げられ、押し切られた。

田島ＨＣは「（今の３年生が）入ってきたときに、宮森とマーベラスはよかったけど、きつい年になるだろうなと思った。それがすごく心のあるやつら、いい男の集まりなんで、逆に最後はすごくいいチームになった。もうちょっとやりたかったです、一緒に」と寂しげに語った。

東洋大への進学が決まっている宮森は、この試合もチームトップ２５得点と奮闘。石川県から留学しての３年間を振り返り「小さくて弱いだろと言われてたんですけど、今日のゲーム見てもらえば分かるんですけど、全員あきらめず、最後まで全員を信じて、田島先生を信じて、最後まで戦えるチームなので、本当に来てよかったなと思います」と話していた。