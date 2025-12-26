阪神の才木浩人投手（２７）が２６日、兵庫県西宮市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、１億３０００万円増の２億５０００万円でサインした。

高卒９年目の今季はシーズンを通してローテを守り２４試合に登板。２完封を含む１２勝６敗、防御率１・５５の数字を残し、自身初タイトルとなる最優秀防御率を獲得した。

「規定（投球回）を２年連続投げたところ、防御率１点台でずっと来られているところを評価していただけてすごくありがたい」と笑顔で語った。

今オフはポスティングによるメジャー移籍を希望したが、球団に容認されず。今回の交渉の場でのやりとりについては「今年のシーズンの自分の成績とかも話しながら。別に希望とか要望とかはないです」と明かした。 今月はハワイの優勝旅行を辞退し、「今シーズンの課題がたくさんあるので１個１個つぶしていけるように」とトレーニングに励んでいた。

来季へは「継続して防御率１点台でいきたい。タイトルは全部とりたい。１番にこだわりたい」と宣言。来年３月のＷＢＣについては「石井さんが選ばれたのはすごくうれしい気持ちがある」と話した上で、「もちろん出場する機会がいただければ自分の経験として成長につながるかなと思う。精いっぱい頑張りたい」と意気込んだ。