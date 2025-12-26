¡Ú¹ÈÇò¡ÛMrs.GREEN APPLE¤¬Âç¥È¥ê¤Ë¡¡½Ð¾ì¥Ð¥ó¥É¤¬ÇòÁÈ¤ÎÂç¥È¥ê¤ò¾þ¤ë¤Î¤Ï½é
¡¡£Î£È£Ë¡ÖÂè£·£¶²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Î¶Ê½ç¤¬£²£¶Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¥È¥ê¤Ï¹ÈÁÈ¤Ï£·Ç¯Ï¢Â³¤Ç£Í£É£Ó£É£Á¡¢ÇòÁÈ¤Î£Í£ò£ó¡¥£Ç£Ò£Å£Å£Î¡¡£Á£Ð£Ð£Ì£Å¤¬½é¤ÎÂç¥È¥ê¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡¡¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ï¡ÖÊüÁ÷£±£°£°Ç¯¹ÈÇò¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥É¥ì¡¼¡×¤Ç¥ß¥»¥¹¤Ë¤è¤ë¡ÖÌ´¤Ç¤¢¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¡¢£Ë£é£î£ç¡õ£Ð£ò£é£î£ã£å¡¢¶¿¤Ò¤í¤ß¡¢£È£Á£Î£Á¤Î¡Ö¤Ò¤ç¤Ã¤³¤ê¤Ò¤ç¤¦¤¿¤óÅç¡×¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎÌ¾¶Ê¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡¡¥ß¥»¥¹¤¬½Ð¾ì£³²óÌÜ¤Ç¡¢Âç¥È¥ê¤Ï½é¤á¤ÆÌ³¤á¤ë¡£¡Ö£Ç£Ï£Ï£Ä¡¡£Ä£Á£Ù¡×¤ò²Î¤¤¾å¤²¡¢ÈÖÁÈ¤Ï¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤Ø¡£ÆÃÊÌ´ë²è¤È¤·¤Æ¤Ï²áµî¤ËÈÖÁÈºÇ¸å¤Î½Ð±é¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢½Ð¾ì¤·¤¿¥Ð¥ó¥É¤¬ÇòÁÈ¤ÎÂç¥È¥ê¤ò¾þ¤ë¤Î¤Ï¡¢£·£¶²ó¤ò¿ô¤¨¤ë¹ÈÇò¤ÎÄ¹¤¤Îò»Ë¤ÎÃæ¤Ç¤â½é¤È¤Ê¤ë¡£