¡Ú£Ò£É£Ú£É£Î¡Û£Ù£Á¡½£Í£Á£Î¤Î´ããÝÄì¹üÀÞ¤Ç»î¹ç¾ÃÌÇ¤ÎºØÆ£Íµ¡ÖËÜÅö¤Ëº£¤Ç¤â¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
¡¡¤ª¤ª¤ß¤½¤«¤Î³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Ò£É£Ú£É£Î»ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡×¡Ê¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤Î²ñ¸«¤¬¹Ô¤ï¤ì¡ÖºØÆ£Íµ¡Ê£³£¸¡Ë£Ö£Ó¡¥£Ù£Á¡½£Í£Á£Î¡Ê£²£¹¡Ë¡×¤Î»î¹ç¤¬Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤ÆÎý½¬¤ò¹Ô¤Æ¤¤¤¿£Ù£Á¡½£Í£Á£Î¤À¤¬¡¢Îý½¬Ãæ¤Ëº¸´ããÝÄì¹üÀÞ¤ÇÁ´¼££´¡Á£¶¤«·îÄøÅÙ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢¥É¥¯¥¿¡¼¥¹¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££Ù£Á¡½£Í£Á£Î¤Ï¡Öº£²óÎý½¬Ãæ¤Ëº¸´ããÝÄã¹üÀÞ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢»î¹ç·ç¾ì¤¹¤ë»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂÐÀïÁê¼ê¤ÎºØÆ£Áª¼ê¡¢ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÄÄ¼Õ¤Î¥³¥á¥ó¥È¡£¥±¥¬¤Î¾õ¶·¤ò¡Ö»î¹çÁ°ºÇ¸å¤Î¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤Ç¥Ø¥Ã¥É¥®¥¢¤òÁõÃå¤·¡¢£±£¶¥ª¥ó¥¹¡Ê¤Î¥°¥í¡¼¥Ö¡Ë¤Ë¤Æ¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´ãµå¤Ë¥Ñ¥ó¥Á¤òÌã¤¤´ããÝÄã¹üÀÞ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹üÀÞÉô°Ì¤«¤éÌÜ¤ÎÁÈ¿¥¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÁáµÞ¤Ë¼ê½Ñ¤ò¤·¤Ê¤¤¤ÈÈô¤Ó½Ð¤·¤¿Éô°Ì¤¬²õ»à¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤¹¤°¤Ë¼ê½Ñ¤¹¤ë»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿ºØÆ£¤Ï¡Ö¤³¤Î»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯´üÂÔ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤â¤¤¤í¤ó¤Ê»×¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ»î¹ç¤ò·è¤á¤Æ¡Ä¡£¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Áê¼ê¤Î¥±¥¬¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ»î¹ç¤¬¼Â¸½¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼«Ê¬¼«¿È»ÄÇ°¤Ë»×¤¦¤È¤¤¤¦¤«¡£ËÜÅö¤Ëº£¤Ç¤â¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¹¤´¤¯¶¯¤¯¤Æ¡×¤ÈÌµÇ°¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤ë¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Ë¼Õºá¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤È¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤â¤¹¤´¤¯»ÄÇ°¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¯¡£¤½¤·¤Æ¡Ö£Ò£É£Ú£É£Î¤Î£±£°¼þÇ¯¤È¤¤¤¦Âç»ö¤ÊÂç²ñ¤ÎÃæ¤Ç»î¹ç¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤É¤«¤·¤µ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢º£¤Ç¤â²¿¤¬Àµ¤·¤¤¤Î¤«¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¤º¤Ã¤È¹Í¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç½Å¤¤¤â¤Î¤ò¤«¤«¤¨¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤¦¤Þ¤¯¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡Ä¡×¤ÈÊ£»¨¤Ê¶»Ãæ¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£