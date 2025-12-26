【サーティワン福袋】3,500円と2,500円の2種で、どちらも3,500円分･2,500円分の電子チケット付き+オリジナルグッズ【店頭販売1月1日から、WEB予約12月29日まで】
B‐R サーティワン アイスクリームは、「サーティワン福袋2026」を販売する。価格は税込3,500円と2,500円の2種。店頭販売は2026年1月1日から。モバイルオーダー予約は2025年1月29日(月)PM8:00までで、モバイルオーダー予約の店頭受取の期間は2026年1月1日(木)〜7日(水)。いずれも数量限定でなくなり次第終了。現在、モバイルオーダーの予約は売り切れが出ている店舗もある。
福袋には、好きな商品と引き換え可能なスマホ限定500円チケット(3,500円分または2,500円分)と、福袋限定オリジナルグッズが付属。キッチンタイマー、キーホルダー、ヘアクリップ、マルチシリコーンバンドなどがラインアップされる。〈福袋の内容〉
◆3,500円
･電子チケット500円券×7枚(計3,500円分)
･オリジナルキッチンタイマー(約6cm×約9.5cm/テスト用ボタン電池付属)
オリジナルキッチンタイマー
･カップ型キーホルダー(約3.3cm×約3.2cm/チェーン除く)
カップ型キーホルダー
◆2,500円
･電子チケット500円券×5枚(計2,500円分)
･コーン型キーホルダー(約3cm×約7cm/チェーン除く)
コーン型キーホルダー
･ラバーヘアクリップ(約6.8cm×約1.6cm)
ラバーヘアクリップ
･マルチシリコーンバンド(約1.5cm×約10cm×2本セット)
マルチシリコーンバンド〈販売概要〉
◆価格:3,500円/2,500円(税込)
◆販売期間:
･モバイルオーダー予約:2025年12月29日(月)PM8:00まで※なくなり次第終了
→店頭受け取り期間:2026年1月1日(木･元日)〜7日(水)
･店舗販売:2026年1月1日(木･元日)〜期間限定販売 ※なくなり次第終了
◆電子チケット有効期間:2026年1月1日(木･元日)〜6月30日(火)〈注意事項〉
･支払い後のキャンセル、返金は不可。
･スマホ限定チケットはスマートフォンのみで利用可能。
･店頭では、1回の会計で複数枚を使用可能。
･モバイルオーダーでの電子チケット使用は、1会計1枚(500円)まで。
･スマホ限定チケット使用時に、31clubアプリのアイスマイルや来店ポイントの付与はされない。
･500円券は500円(税込)までの商品と交換可能。お釣りは出ず、500円以上の商品を購入の際は、差額を支払う。
･ギフト券の購入や、福袋の購入には使用できない。