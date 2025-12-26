牛丼と肉めしを一度に味わえる「牛丼肉めし」販売中　肉量「1.5倍」サイズも【肉めし岡もと】



肉めし専門店「肉めし岡もと」が、期間限定メニュー「牛丼肉めし」を販売中だ。「牛丼肉めし」は、同店の看板メニュー「肉めし」と丼の定番「牛丼」を組み合わせた一杯として提供されている。※文中価格は税込

●「肉めし岡もと」3つの特徴

柔らかく煮込まれた肉・豆腐が主役煮込んだ大根や煮玉子が名脇役として主役を支える特製辛味だれと刻み薬味で、最後の一口まで楽しめる

肉量を1.5倍にした「肉盛り！牛丼肉めし」も用意。

〈商品概要〉

・牛丼肉めし 税込1,078円

・肉盛り！牛丼肉めし 税込1,298円

肉盛り！牛丼肉めし

■販売店舗

2025年12月24日(水)より期間限定で販売中

【肉めし岡もと 新橋店】

所在地 東京都港区新橋2-16-1 ニュー新橋ビル1F 122号

営業時間 11:00〜22:00

席数 21席

電話番号 03-6268-8021

【肉めし岡もと 御徒町店】

所在地 東京都台東区上野4-1-2

営業時間 11:00〜22:00

席数 18席

電話番号 03-5812-4665

※御徒町店は、券売機での会計となる。食券は購入後、従業員へ

【肉めし岡もと 足立入谷店】

所在地 東京都足立区入谷8-1-35

営業時間 10:30〜22:00

席数 40席 駐車場 18台

電話番号 03-5809-4886

※足立入谷店は、テイクアウトのみ券売機での会計となる。食券を購入後、番号がアナウンスされる

【肉めし岡もと 溝の口店】

所在地 神奈川県川崎市高津区溝口1-12-18 志村ビル1階

営業時間 11:00〜22:00

席数 25席

電話番号 044-874-0678

※溝の口店は券売機での会計となる。食券は購入後、従業員へ