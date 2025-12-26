SKINNYDIP LONDON×ディズニー♡伊勢丹新宿で先行販売コレクション登場

ロンドン発のライフスタイルブランドSKINNYDIP LONDONから、ディズニーの世界観を詰め込んだ最新コレクションが登場。2026年1月4日（日）より伊勢丹新宿店で開催される『Disney THE MARKET in 伊勢丹新宿店』にて、日本先行販売されます。本イベントはSKINNYDIP LONDON初のDisney THE MARKET出店となり、ミッキー＆フレンズ、ズートピア2、シュガー・ラッシュの3シリーズを展開。日常に取り入れやすいモバイルアクセサリーで、ディズニーの魔法を楽しめます♡

ミッキー＆フレンズ初上陸コレクション

© Disney

日本初展開となる「ミッキー＆フレンズ」コレクションは、ミッキーマウス、ミニーマウス、ドナルドダック、デイジーダック、グーフィーの5キャラクターをヴィンテージタッチで表現。

© Disney

© Disney

グリッターやホログラム加工を取り入れ、ユニセックスで使いやすいデザインに仕上げています。

iPhone用ケースは14／15／15 Pro／16／16 Pro／17／17 Pro対応で価格は4,400円（※グーフィーのみ14サイズ展開なし）。

© Disney

© Disney

ビーズフォンストラップは2,640円、フォンリングは2,420円、ポーチは2,860円で展開します。

ズートピア2の最新デザイン

© Disney

話題の映画『ズートピア2』からは、再びバディを組むジュディとニックを主役にしたコレクションが登場。

ベスティーズ感あふれるデザインや、作品世界をステッカーチックに落とし込んだSKINNYDIPらしいアイテムが揃います。

© Disney

© Disney

iPhone用ケースは14／15／15 Pro／16／16 Pro／17／17 Pro対応で4,400円。

© Disney

© Disney

ビーズフォンストラップ2,750円、ワイヤレスイヤホンケース2,970円、ポーチ2,860円。

© Disney

ハンガーチャーム2,750円と、幅広いラインナップです。

シュガー・ラッシュ日本初登場

© Disney

ディズニー映画『シュガー・ラッシュ』をモチーフにしたコレクションが日本初登場。ゲームの世界の裏側を描いたポップで遊び心あふれるデザインが魅力です。

© Disney

© Disney

キャラクターやモチーフをステッカーチックに表現したiPhone用ケースは14／15／15 Pro／16／16 Pro／17／17 Pro対応で4,400円。

© Disney

© Disney

ビーズフォンストラップ2,750円、ワイヤレスイヤホンケース2,970円、ポーチ2,970円と、思わず揃えたくなる可愛さです♪

伊勢丹新宿で楽しむ特別なディズニー

SKINNYDIP LONDONのディズニーコレクションは、すべてDisney THE MARKET先行販売アイテム。伊勢丹新宿店本館6階催物場で、2026年1月4日（日）から1月12日（月・祝）まで展開されます。

フォンケースやビーズストラップ、ポーチなど全アイテムが揃う貴重な機会。

ディズニーの世界観とトレンド感を同時に楽しめるモバイルアクセサリーで、毎日をちょっと特別に彩ってみてはいかがでしょうか♡