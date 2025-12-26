林総務大臣は去年の衆議院選挙で使われた労務費について、実態のない13人分を削除し、収支報告書を訂正したとして謝罪しました。その上で、「引き続き職責を果たしていきたい」としています。

林芳正 総務大臣

「私設秘書が、適切とは言えない経理処理を行い、関係者の皆様にご迷惑をおかけしたことをおわびを申し上げます。引き続き国民の皆様への説明責任を果たしつつ、総務大臣としての職責を果たしてまいりたい」

林総務大臣の事務所は、去年の衆院選の選挙運動費用収支報告書にポスターの維持・管理などの名目であわせて316万円の「労務費」を支払ったとしていましたが、このうち、13人に支払った13万円分について削除しました。

その上で、運動員買収などの違法な資金として使用した事実はないとしています。

立憲民主党 安住淳 幹事長

「（林氏は）ものの善し悪しを判断しないといけない方なんですよ。その方が自分で『違反していました』っていうのは、なかなかそう簡単な話ではないなと私は思いますよ」

一方、立憲民主党の安住幹事長はこの問題について、林総務大臣は「選挙を所管する大臣だ。他の大臣とは重みが違う」と指摘しました。

その上で、安住氏は「本格的にこれから調べさせていただく」として、来年の通常国会で追及する考えを示しました。