コンパクトなのに頼れる！【ブリーフィング】高機能キャリーケースがAmazonで販売中
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
出張や週末旅行に頼れるタフで機能的なキャリーバッグ登場【ブリーフィング】耐久性と使い勝手を追求したハードケースタイプの旅行用スーツケース Amazonで販売中！
1~2泊程度のご旅行に最適な、35リットルの荷物収納が可能なハードケース。BRIEFINGならではのタフな外観と、従来アイテムよりも更に機能性が向上したパーツや素材を採用。確実な操作性と機能美が兼ね備わったHEAVY DUTYなハードケースに仕上がっている。また、国内線(100席以上)の機内持ち込み対応サイズなのも嬉しいポイント。これから訪れるバケーションシーズンにおすすめのアイテム。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
中型サイズのキャリーバッグで約35リットルの収納力を持ち、1〜2泊程度の出張や旅行に適した設計である。頑丈なフレーム構造で耐衝撃性に優れ、日常のトラベルシーンでも安心して使える仕様となっている。
→【アイテム詳細を見る】
4輪のホイールと高さ調節可能なプルドライブハンドルを備え、滑らかな移動が可能なキャリーケース。機内持ち込みサイズにも対応し、移動時の取り回しの良さを追求したつくりである。
内部には仕切りパネルや複数のポケットが設けられ、小物の整理や衣類の収納を効率よく行える構造。滞在中も使いやすい工夫がされており、荷物整理をサポートする仕様となっている。
→【アイテム詳細を見る】
素材には軽量で耐久性の高いハードケースを採用し、衝撃や擦れに強い頑丈なつくりとなっているため、旅行や出張での長時間使用にも適した仕上がりとなっている。
出張や週末旅行に頼れるタフで機能的なキャリーバッグ登場【ブリーフィング】耐久性と使い勝手を追求したハードケースタイプの旅行用スーツケース Amazonで販売中！
1~2泊程度のご旅行に最適な、35リットルの荷物収納が可能なハードケース。BRIEFINGならではのタフな外観と、従来アイテムよりも更に機能性が向上したパーツや素材を採用。確実な操作性と機能美が兼ね備わったHEAVY DUTYなハードケースに仕上がっている。また、国内線(100席以上)の機内持ち込み対応サイズなのも嬉しいポイント。これから訪れるバケーションシーズンにおすすめのアイテム。
→【アイテム詳細を見る】
中型サイズのキャリーバッグで約35リットルの収納力を持ち、1〜2泊程度の出張や旅行に適した設計である。頑丈なフレーム構造で耐衝撃性に優れ、日常のトラベルシーンでも安心して使える仕様となっている。
→【アイテム詳細を見る】
4輪のホイールと高さ調節可能なプルドライブハンドルを備え、滑らかな移動が可能なキャリーケース。機内持ち込みサイズにも対応し、移動時の取り回しの良さを追求したつくりである。
内部には仕切りパネルや複数のポケットが設けられ、小物の整理や衣類の収納を効率よく行える構造。滞在中も使いやすい工夫がされており、荷物整理をサポートする仕様となっている。
→【アイテム詳細を見る】
素材には軽量で耐久性の高いハードケースを採用し、衝撃や擦れに強い頑丈なつくりとなっているため、旅行や出張での長時間使用にも適した仕上がりとなっている。