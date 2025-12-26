「ごちうさ」新作は長編劇場版　キャラデザ矢野茜描き下ろしのティザービジュアル解禁

2025年3月のTVアニメ10周年記念イベントで制作が発表され、続報が待たれていた「ごちうさ」新作アニメ。その全貌がついに明らかになりました。

タイトルは「劇場版 ご注文はうさぎですか？」。TVシリーズ、OVAを経て、ついに長編劇場作品としてスクリーンに帰ってきます。あぁ^〜心がぴょんぴょんするんじゃぁ^〜！

■ 制作はバイブリーアニメーション ティザービジュアルも公開

今回の発表で特に注目すべきは、制作体制の大きな変化です。アニメーション制作は、美麗な作画で定評のあるバイブリーアニメーションスタジオが担当。監督・脚本には、「きんいろモザイク」や「グリザイア」シリーズなどを手掛けた天衝氏を起用。キャラクターデザインには、「りゅうおうのおしごと！」などで知られる矢野茜氏が新たに迎えられました。

一方で、これまでのTVシリーズやOVAで監督を務めてきた橋本裕之氏は、「総監督」として全体監修を担当。「基本的には今までと変わらず楽しんで頂けると思っています」とコメントしており、シリーズの空気感は継承されつつ、新たな映像美が期待できそうです。

発表に合わせて、新キャラクターデザインの矢野茜氏による描き下ろしティザービジュアル第1弾が公開されました。描かれているのは、柔らかく透明感のあるタッチで表現されたココアとチノ。これまでのシリーズとはまた違った、繊細な魅力が詰まった一枚となっています。

■ 豪華スタッフ陣からのコメント

発表に際し、原作者のKoi氏は「今回の劇場版を制作いただくバイブリーアニメーションスタジオの皆様にも心より感謝いたします。皆様と同じ気持ちで、劇場版アニメでどのような姿になるのかを楽しみにしています」とコメント。

総監督の橋本裕之氏は「劇場版という事とスタッフが新しくなる事により、皆様には更にアニメ『ご注文はうさぎですか？』の世界を楽しんで頂けるのではないかと思っています」と新体制に自信を覗かせています。

また、監督・脚本の天衝氏は「ごちうさならではの空気感やかわいらしさ、キャラクターたちの魅力を120％引き出せるよう、全力で頑張ってまいります」とコメントし、副監督の名和宗則氏は「作品に対しては新参者ではありますが精一杯やらせて頂きますのでどうぞ宜しくお願い致します」、キャラクターデザインの矢野茜氏は 「ココアたちのように一瞬一瞬を楽しみながら、大事に大事にみんなを描いていきたいと思います」と、それぞれ熱い思いを寄せました。

一方で、キャストは、佐倉綾音さん（ココア役）、水瀬いのりさん（チノ役）ら、おなじみのメンバーが続投します。公開時期などの詳細はまだ明かされていませんが、新体制で描かれるラビットハウスの日常に期待が高まります。

