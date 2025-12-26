秋田地方気象台は「暴風雪と高波および大雪に関する秋田県気象情報」を午後4時30分に発表しました。



沿岸では、強い冬型の気圧配置の影響により大荒れや大しけとなっています。



26日夜遅くにかけて、暴風雪や高波に警戒してください。



また、県内では27日昼前にかけて、大雪に注意してください。



［気象概況］

日本付近は強い冬型の気圧配置となっており、東北地方の上空約5,500メートルには氷点下36度以下の寒気が流れ込んでいます。





このため、沿岸では雪を伴った西よりの暴風となり、海上では大しけとなっています。また、県内では大雪となる所もある見込みです。［風の予想］26日に予想される最大瞬間風速は沿岸で30メートル、内陸で25メートルです。［波の予想］26日に予想される波の高さは6メートルです。［雪の予想］26日午後6時から27日午後6時までに予想される24時間降雪量は、多い所で、沿岸の山沿いで30センチ、沿岸の平野部で20センチ、内陸の山沿いで40センチ、内陸の平野部で30センチです。［防災事項］沿岸では26日夜遅くにかけて、西よりの暴風雪による建物への被害、ふぶきや吹きだまりによる交通障害に警戒してください。海上では、26日夜遅くにかけて、高波による船舶や沿岸施設への被害に警戒してください。また、県内では27日昼前にかけて大雪による交通障害、屋根からの落雪、建物や農業施設等への被害、電線や樹木への着雪、なだれに注意してください。今後発表される防災気象情報に留意してください。