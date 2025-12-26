Anker、2026年の福袋を販売！ 充電器やイヤホンなど人気商品が盛りだくさん。オンラインと直営店で6000円〜
Anker Japanの公式X（旧Twitter）は12月26日に投稿を更新。年末と年始の福袋の販売を告知しました。
【投稿】Ankerの公式Xも見る
「公式オンラインストア限定福袋」の予約期間は26日〜2026年1月8日17時まで。「40%OFF相当の製品セット、公式オンラインストアで使えるクーポン、そして抽選100名様にサプライズアイテムを添えて、限定ダンボールにてお届けいたします」との記載があります。以下がラインアップです。（全て税込み）
・ハブ＆ケーブルのセット「スマートワークセット」6000円
・スピーカー＆イヤホンのセット「ワイヤレスオーディオセット」1万800円
・充電器＆イヤホンのセット「ワイヤレス充電デビューセット」1万8000円
・バッテリー＆充電器のセット「新年スタートチャージセット」2万1000円
(文:All About ニュース編集部)
【投稿】Ankerの公式Xも見る
オンラインストア福袋は6000円〜Ankerの2025年＆2026年の福袋は、直営店での販売に加えて、オンラインストア限定仕様の福袋もあるようです。「厳選したアイテムを詰め合わせた今だけの特別なラインナップ」とのこと。
「公式オンラインストア限定福袋」の予約期間は26日〜2026年1月8日17時まで。「40%OFF相当の製品セット、公式オンラインストアで使えるクーポン、そして抽選100名様にサプライズアイテムを添えて、限定ダンボールにてお届けいたします」との記載があります。以下がラインアップです。（全て税込み）
・スピーカー＆イヤホンのセット「ワイヤレスオーディオセット」1万800円
・充電器＆イヤホンのセット「ワイヤレス充電デビューセット」1万8000円
・バッテリー＆充電器のセット「新年スタートチャージセット」2万1000円
直営店では1月1日〜販売開始オーディオ製品とチャージング製品の詰め合わせで1万5000円（税込み）の「直営店Anker Store限定の福袋」は1日から販売で、なくなり次第終了です。東京では同日に福袋が買える店舗は「ららぽーと立川立飛」と「羽田エアポートガーデン」「ダイバーシティ東京 プラザ」で、どの店舗も整理券の配布があります。店舗によって整理券配布の有無や、販売開始日が異なるので、購入予定の人は公式Webサイトの確認をおすすめします。
(文:All About ニュース編集部)