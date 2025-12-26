「パパ譲り」つるの剛士、次男の成長ぶりに驚きの声！ 「いつも泣いてたのに」「親を超えていくよね」
タレントのつるの剛士さんは12月25日、自身のInstagramを更新。つるのさんの5人きょうだいの子どもの末っ子で9歳の次男・絢斗（あやと）くんの姿を披露しました。
写真では、絢斗くんが、クリスマスツリーの前でプレゼントにもらったボールを抱えて微笑んでいます。動画では、大きなリュックサックを背負った絢斗くんが友だちと一緒に改札を通る姿がつるのさん目線で撮影されていて、スキーに出発する息子を見送る父親の心境が伝わってくるようです。
コメントでは「しゃっちょ〜成長早いなー」「自立が早いね〜！ 逞しいけど・・、チョッ寂しいですね〜」「アクティブなしゃっちょさんにしたのは、あなたですよ笑」「つるの家のお子さまたちはみんなアクティブですね!」「それにしてもアクティブなしゃっちょさん」「親を超えていくよね〜 血だね！」「アクティブさはパパ譲りですね」「見送られる人になったんですね いつも泣いてたのに」と次男の成長に驚きの声が多数寄せられています。
【写真】つるの剛士、9歳次男の姿を披露！
「アクティブさはパパ譲りですね」つるのさんは「息子（次男）は、今朝4時に起きて、前々からサンタにお願いしていたプレゼント（ボール）に大興奮したまま、人生初のスキーへ出かけていきました。ずいぶんアクティブな少年になりはりましたなあ。。いってらっさーい」とつづり、1枚の写真と1本の動画を投稿。
「竜王討伐の旅に出ている息子が…」5日の投稿では、「現在、竜王討伐の旅に出ている息子が『パパぁ、"しのくびかざり"装備したら呪いにかかった。。』と半べそかきながらやってきた」とつづり、ゲームで半べそをかいている絢斗くんの子どもらしい一面を披露しています。これからも、つるのさんの子どもたちの成長とほほ笑ましい家族時間の投稿に期待したいですね！
(文:福島 ゆき)