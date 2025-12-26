愛車に施された「スゴい仕様」とは

お笑いトリオ「パンサー」の尾形貴弘さんが2025年9月6日、ニッポン放送「サンドウィッチマン ザ・ラジオショーサタデー」に出演。番組内で自身の愛車について語る場面がありました。

一体どのようなクルマを所有しているのでしょうか。

超カッコいい！ これが「パンサー尾形」の「実際の愛車」です！ 画像で見る【画像】（16枚）

尾形さんの愛車は、トヨタ「ランドクルーザー80」をベースに60系風にカスタムされたモデルです。

ランドクルーザー80（通称「80系」）といえば、1989年に発売された5ドアのステーションワゴンタイプのボディを持つクロスカントリー車として知られています。

悪路走破性と快適性を両立したモデルとして人気を集め、直線的なデザインや横長のヘッドライト、力強いバンパーなどが特徴です。

尾形さんの愛車は、そんな80系をランドクルーザー専門店「フレックスドリーム」（本社：東京都調布市）が60系風にアレンジしたカスタムカーです。

60系（「ランドクルーザー60」）とはランドクルーザー80の前モデルにあたり、1980年から1990年まで生産されていたるステーションワゴンタイプです。

40年以上前の旧車ですが根強い支持を集め続けており、中古車価格も高騰中で、いまや入手困難なモデルに。

そんなことからフレックスドリームは、1世代後の80系をベースに60系風のカスタマイズを提案し、密かな人気を集めています。

尾形さんの愛車は、フロントには60系の丸目ライトに換装する同社オリジナルパーツ「FD-classic86」を装着し、クラシックな雰囲気を演出しています。

さらに車高は2インチリフトアップ。トヨタ純正のメッキバンパーなども装着され、いちから塗り替えたと思われる深緑のボディカラーが落ち着いた渋さを際立たせています。

内装もブラウンの革調シートカバーを装着して、アメリカンな雰囲気にドレスアップしているようです。

※ ※ ※

非常にこだわりの強い愛車を所有する尾形さんですが、今回出演した番組内で「僕、免許がないんですけども」と明かす場面がありました。

愛車の話題になると、「クルマはもう自分が欲しいやつ。趣味の」「僕が乗りたいやつ買いました」と語る尾形さん。

一方で免許がないことを告白すると、サンドウィッチマンの伊達みきおさんから「えっ？」「無免で乗ってるの？」とツッコミが。

これに対し尾形さんは即座に「無免で乗ってないです」「奥さんが運転して僕は助手席で」と返答し、スタジオは笑いに包まれました。

愛車へのこだわりと、尾形さんらしいエピソードが重なった今回のトーク。愛車はもちろん、尾形さんのカーライフにも今後ますます注目が集まりそうです。