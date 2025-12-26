固定できるだけで便利。

ガジェット類の充電や、データ転送で必ず必要なのがケーブル。デスクにハブがある人は、何本ものケーブルが挿され、それらが机を這う植物のツタのようにとっ散らかっていることでしょう。

使い終わるたびにイチイチしまうのは非現実的。どうしたもんかなぁ？

巻き尺っぽい巻取りUSB-Cケーブル

オウルテックの「スタンド付き 片引き巻取り式 katamaki PD60W充電」は、巻取り機構を持った長さ1.2ｍのUSB-Cケーブル。巻き尺のようにシュルシュルっと伸びて、またクルクルっとしまえます。

Image: Owltech

昔から真ん中に巻き取りがあるイヤホンやUSB-Aなどがありますが、イメージとしては同じですね。だけどコレの良いところは、付属スタンドがデスクに固定できるところ。ネジ穴も空いていますし、両面テープで貼り付けてもOK。そのままケーブルを伸ばしてもよいですし、スタンドから外して使うこともできます。

＼katamakiが家電量販店に登場！✨／

「katamaki」（スタンド付き）が家電量販店でもお買い求めいただけるようになりました〜 ✨気になってた方も、買い足しをご検討の方も、ぜひチェックしてみてください〜！

※家電量販店での販売は「ホワイト」のみとなります… pic.twitter.com/eo5moGTNiU - 株式会社オウルテック【公式】 (@OwltechPR) December 19, 2025

これでケーブルマネジメントしよう

価格は2,480円。ケーブルはPD60W高速充電とデータ転送に対応しており、 温度センサー（PTC）もあるので安全です。

気に入ったらデスクに複数個くっつけるのもアリかも。天面でも良いですし、裏面ならジャマになりませんね。机の上がケーブルでゴチャつくのはもうヤメにしましょう。

オウルテック katamaki OWLCBKRDCC12WH 2,480円 楽天で見る PR PR

Source: X, Owltech (1, 2)